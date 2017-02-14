Русские хакеры: атаковали сайт Макрона, кандидата Ротшильда на выборах во Франции

Предвыборный штаб кандидата в президенты Франции от движения «На марше» Эммануэля Макрона, якобы подвергся хакерской атаке из России. Об этом заявил генеральный секретарь движения Ришар Ферран.

По его словам сайт кампании Макрона и его базы данных каждый день атакуют «сотни, даже тысячи» раз. Причем электронные следы взломщиков ведут «к границам России», однако конкретных доказательств Ферран не предоставил.

Он также обвинил российские СМИ в том, что они "ежедневно" публикуют "фейковые новости" о движении "На марше". Генсек политобъединения в эфире радио Europe 1 призвал власти Франции "гарантировать, что не будет допущено какого-либо вмешательства в демократическую жизнь страны".

Атаки именно на штаб Маркона Ферран пояснил тем, что их кандидат "выступает за сильную Европу, демонстрирующую свою мощь, в том числе и перед лицом России, тогда как другие кандидаты действуют с гораздо более дружественных позиций в отношении РФ".

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