Рязанской губернатор решил уйти в отставку

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев сообщил о решении подать президенту Владимиру Путину заявление о досрочном сложении полномочий.

Ковалев отметил, что отработал на своем посту почти девять лет и принял решение не выдвигаться на новый срок в ходе выборов главы региона, запланированных на сентябрь, передает ТАСС.

В понедельник Путин принял отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина и назначил врио главы региона гендиректора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина.

Также на прошлой неделе перестановки произошли в правительстве Пермского края, во вторник сменился глава Бурятии.

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