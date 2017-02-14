Рязанской губернатор решил уйти в отставку

14.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев сообщил о решении подать президенту Владимиру Путину заявление о досрочном сложении полномочий.

 Ковалев отметил, что отработал на своем посту почти девять лет и принял решение не выдвигаться на новый срок в ходе выборов главы региона, запланированных на сентябрь, передает ТАСС.

 В понедельник Путин принял отставку губернатора Новгородской области Сергея Митина и назначил врио главы региона гендиректора Агентства стратегических инициатив Андрея Никитина.

Также на прошлой неделе перестановки произошли в правительстве Пермского края, во вторник сменился глава Бурятии.

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