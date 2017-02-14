Школьники из Абакана и Японии создали арт-полотно

Школа №19 республиканской столицы и московская гимназия — единственные участники культурного обмена «Japan Art Mile» из России.

16 февраля на главпочтамте Абакана состоится презентация международного проекта культурного обмена «Japan Art Mile». Из России в нём участвуют всего две школы: СОШ №19, что в республиканской столице, и московская гимназия. Ученики этих заведений общаются с японскими сверстниками по скайпу и вместе работают над созданием картин и фресок.

В Абакане пройдет выставка и торжественная отправка в Японию арт-полотна, созданного абаканскими и японскими школьниками с целью обмена историко-культурным наследием стран. Начало мероприятия в 13:00.

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