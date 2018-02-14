Шокированный Джигарханян пожелал смерти обеим бывшим женам

Василий Ливанов, близкий друг актера, рассказа, что тот пребывает в тяжелом морально-эмоциональном состоянии. В порыве гнева Джигарханян желает гибели обеим своим бывшим женам - Татьяне Власовой и Виталине Цымбалюк-Романовской.

Семейный конфликт, переросший в общественный, между Джигарханяном и Цымбалюк-Романовской продолжается не первый месяц. В конце января один из столичных судов признал официальным развод супругов, однако на этом история не закончилась. Теперь Армен Борисович требует наказать Виталину за воровство, а Цымбалюк-Романовская, появляясь во многих ток-шоу, пытается доказать свою невиновность.

Разумеется, не обходится в этом конфликте и без третьих лиц. Друзья и коллеги с обеих сторон пытаются вмешаться в ситуацию, а между делом рассказывают подробности этой истории журналистам. Так, друг Армена Борисовича Василий Ливанов сообщил представителям СМИ о том, что артист находится в плачевном морально-эмоциональном состоянии. Он отказывается общаться с людьми, которые когда-то были для него близкими, а бывшим женам — Власовой и Цымбалюк-Романовской — и вовсе желает смерти.

«Я позвонил Армену, чтобы как-то его поддержать (после развода, — прим. ред.). И был просто шокирован, потому что Армен — а мы много-много лет знакомы, и он вообще-то не матерщинник, а очень выдержанный человек — просто кричал, что ему не свойственно: «Все эти бабы, пусть они все сдохнут…» И крыл матом, не давая мне слова вставить. И я понял, что с ним — беда. Человек просто в морально-болезненном состоянии», — цитирует Ливанова газета «Слово».

Напомним, что в нескольких предыдущих эфирах программы «Пусть говорят» экс-супруги артиста — Власова и Цымбалюк-Романовская впервые встретились лицом к лицу. Как и следовало ожидать, обе женщины в очередной раз обвинили друг друга чуть ли не во всех смертных грехах. Татьяна Сергеевна говорила, что ее более молодая конкурентка всеми своими действиями пыталась Джигарханяна уничтожить, а Виталина утверждала, что ее соперница сбежала в США, оставив мужа умирать в России.



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