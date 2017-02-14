Шведский полицейский, взорвавший интернет рассказом о преступлениях мигрантов, теперь под следствием

Ранее на этой неделе мы уже писали о ветеране шведской полиции, который несмотря на признание, что его действия могут привести к сокращению зарплаты, отстранению и/или увольнению, разместил эпический отрывок в Фейсбуке о преступлениях мигрантов в своей стране.

Петер Спрингаре, старший следователь по тяжким преступлениям отделения полиции Эребре, прослужил в полиции 47 лет. Помимо прочего офицер перечислил преступления, расследованием которых занимался целую неделю, и далее большую их часть отнёс на счёт тех, кто выиграл от политики «открытых дверей» Меркель. Спрингаре отмечает: то, что он должен сказать, может нанести ущерб его положению и/или зарплате, потому большая часть офицеров никогда об этом не говорит.

Шведский полицейский недавно представил чуть больше правды, чем привычно для людей, когда написал эпический пост в Фейсбуке о преступлениях мигрантов, наводнивших его полицейское отделение и страну. В начале полицейский говорит, что он «дико устал» и предупреждает, что написанное ниже политически некорректно».

Вот свободный перевод всего поста в Фейсбуке, им поделились более 17 000 раз всего за несколько дней:

«Ну, начали: вот чем я занимался с понедельника до пятницы на этой неделе: изнасилование, изнасилование, грабёж, физическое насилие при отягчающих обстоятельствах, избиение и изнасилование, оскорбление и изнасилование, вымогательство, шантаж, нападение, применение силы против полиции, угрозы в отношении полиции, преступление, связанное с наркотиками, наркотики, правонарушение, особо тяжкое преступление, попытка убийства, опять изнасилование, опять вымогательство и дурное обращение» «Подозреваемые правонарушители: Али Мохаммед, Махмуд, Мохаммед, Мохаммед Али, снова, снова и снова. Кристофер... что, правда? Да, всплыло шведское имя в деле о наркотиках. Мохаммед, Махмуд Али, снова и снова». «Страны, представленные в сводке о преступлениях этой недели: Ирак, Турция, Сирия, Афганистан, Сомали, Сомали, снова Сирия, Сомали, неизвестно, неизвестно, Швеция. Относительно половины подозреваемых мы ни в чём не уверены, поскольку у них нет документов. А это обычно означает, что они лгут о национальности и личности»

Несмотря на горячую поддержку в социальных СМИ и своих товарищей-офицеров, Спрингаре теперь под следствием за «разжигание ненависти», к полному нашему возмущению, конечно же. По данным Breitbart Мария Стерип, главный прокурор Особого прокурорского отдела в Мальмё, будет рассматривать пост Спрингаре в Фейсбуке, и если он будет признан преступным, то это может привести к увольнению офицера.

А пока департамент внутренних расследований проверяет мистера Спрингаре на предмет разжигания расовой ненависти в результате его заметки, полиция это подтвердила.

Представитель полиции в Эребре, Андерс Сьёберг заявил, что полицейский продолжит работать пока расследование не будет завершено. Если действия Спрингаре в Фейсбуке будут признаны преступными, его положение в полиции будет пересмотрено, сказал SVT менеджер по кадрам Берслагена Олов Аугредд.

«Это преступление по Уголовному Кодексу, так что я решила начать предварительное расследование», заявила Мария Стеруп, главный прокурор Особого прокурорского отдела в Мальмё.

Конечно, Спрингаре не первый шведский полицейский, высказавшийся о кризисе с мигрантами. Микаэла Келлнер, теперь печально известная шведская «бикини-полицейская» объявила о своей отставке в декабре, сказав, что она не «думала, что к сотрудникам относятся настолько справедливо, насколько они заслуживают».

Хотя Келлнер особо не упоминала об этом, но многие отнесли её увольнение на счёт того, что в шведских полицейских силах свирепствует неукомплектованность штатов и резкий рост насильственных преступлений, по-видимому, совпадающих с прибытием тысяч мигрантов с Ближнего Востока и Северной Африки. Уровень насилия в отдельных районах вырос настолько, что полиция прекратила усилия по контролю за улицами, что привело к установлению 55 запретных зон» (кое-что мы обсуждали, подробности тут: «Шведы создают 55 «запретных зон» в результате утраты контроля над ситуацией с миграционным кризисом»).

Но мы уверены, что это ещё цветочки... всего-то горстка копов, вдруг одновременно ставших ксенофобами и человеко-ненавистниками, конечно же, по чистому совпадению, когда проявилась горстка иностранных мигрантов и начала направлять грузовики на заполненные народом площади и взрывать здания.

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Неудивительно, что заметка Спрингаре сразу же вызвала национальный пожар, причём сторонники аплодируют его отваге за то, что высказал всё как есть, а другие объявили его сообщение расистским и ксенофобским.

Люди, поддерживающие Спрингаре, создали группу в Фейсбуке, которая быстро разрослась до 75 000 членов, включая и его товарищей-полицейских. В то же время, по данным сайта новостей Nyheter Idag, полицейский участок, где работает Спрингаре получил как минимум 60 букетов цветов, отправленных ему в понедельник — «цветочная бомба» от восхищённых его поступком.

Конечно, не все были захвачены постом Спрингаре, как минимум один человек в особом прокурорском отделе взялся за официальное расследование вопроса, не были ли нарушены полицейские правила.

Кое-кто недоволен замечанием следователя, называя его правым или даже расистом. Делом занялся особый прокурорский отдел, который имеет дело с преступлениями, касающимися правоохранительных органов, чтобы разобраться были ли нарушены полицейские правила, как сообщают шведские СМИ.

Комиссар Национальной полиции Дан Элиассон заявил, что важно различать, что делает офицер, когда выполняет свои обязанности, и вне работы.

«Когда он действует в профессиональных рамках, он должен быть крайне внимателен к вопросу этничности. Если он хочет поговорить о проблемах преступности среди иммигрантов в свободное время, у него есть свобода слова, как у любого другого» сказал он радио P4 Extra, добавив, что знает Спрингаре, как «очень хорошего человека».

Во втором посте Спрингаре отверг обвинения в симпатиях к правым.

«Если нельзя обсуждать проблему преступности среди иммигрантов без того, чтобы кто-то не отнёс это к разряду расистской пропаганды, то у нас большие проблемы», сказал он. «Проблема в том, что никто не хочет об этом говорить».

Оказывается, что США — не единственное место, где представление реальных фактов/статистики о преступлениях может привести к тому, что на человека навесят ярлык расиста.