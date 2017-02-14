Сирия: Аль Баб бьют со всех сторон, Эрдоган обещал атаковать Курдов

14.02.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Сирия: Аль Баб бьют со всех сторон, Эрдоган обещал атаковать Курдов

В воскресение президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что интервенция Турции в Сирию, так называемая Операция «Щит Евфрата», будет продолжена до тех пор, пока турецкие силы не освободят самопровозглашенную столицу ИГИЛ – город Ракка. Эрдоган также подтвердил то, что турецкая армия принимает непосредственное участие в боях против ИГИЛ в городе Эль-Баб совместно с ССА – коалицией протурецких группировок боевиков, действующих на севере Сирии.

В Эль-Бабе турецкая армия и ССА заняла северный и южный входы в город. Несмотря на атаку турецких сил Кабасин по-прежнему остается под контролем ИГИЛ, а за город Бзаа идут бои.
По данным Министерства обороны России, Анкара и Дамаск согласовали демаркационную линию в данном районе. Таким образом, освободив Тадиф у южного входа в город Эль-Баб, в сам город сирийская армия не войдет. Однако, правительственным силам еще нужно взять Тадиф.

Между тем, правительственные силы возобновили натиск на ИГИЛ, отбив населенные пункты Масура и Хирбат Джахиш. Цель операции – расширить буферную зону вдоль дорог, ведущих в Эль-Баб. Стратегической целью данных действий может быть обход города Дейр-Хафер с севера.

На прошлых выходных сирийская армия отбила атаку на провинциальный центр – города Даръаа – которую провели объединенные силы Южного фронта ССА и Джебхат Фатех Аш-Шам (бывшая Джебхат Ан-Нусра, сирийский филиал Аль-Каиды). Кроме того, в наступлении приняли участие некоторые отряды альянса террористов Тахрир Аш-Шам, который возглавляет Фатех Аш-Шам.

Утром 12 февраля боевики атаковали позиции правительственных силы в районе Маншия, но понесли тяжелые потери и были вынуждены отступить днем. Правительственные источники сообщают о том, что в боях было уничтожено до 40 боевиков Джебхат Фатех Аш-Шам и Южного фронта ССА.

Это стало крупнейшим боестолкновением в данном районе за последние несколько месяцев. В ходе штурма боевики применили автомобиль-смертник и туннельную бомбу.
 

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