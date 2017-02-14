Состоялась рабочая встреча Владимира Путина с Андреем Никитиным, назначенным Указом главы государства временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области.

В.Путин: Андрей Сергеевич, мы с Вами работаем, по сути, уже шесть лет?

А.Никитин: Да.

В.Путин: С тех пор, как Вы возглавили Агентство стратегических инициатив.

За это время Агентство очень много сделало для того, чтобы придать новый импульс развитию всей экономики, без преувеличения скажу. Вы очень много сделали по конкретным проектам, по важнейшим направлениям развития. Вы очень плотно работали и продолжаете работать с бизнесом.

Знаю, что в последнее время на региональном уровне с коллегами активно продвигаете работу в области рабочих профессий: организуете участие наших молодых людей в международных соревнованиях, помогаете организовать регионам соответствующие мероприятия на их, на региональном, уровне, в том числе в Центральной России, в Новгородской области.

В последнее время достаточно активно развиваете контакты с представителями бизнес-сообщества различных регионов, в том числе и в Новгороде.

Как идёт эта работа, это взаимодействие?

А.Никитин: Владимир Владимирович, на самом деле, конечно, только бизнес может правильно показать, какие административные барьеры действительно ему мешают. Задачи, которые Вы поставили по сокращению административных барьеров для бизнеса, возможно отрабатывать только в контакте с предпринимателями. Больше того, сами предприниматели должны оценивать ту работу, которую мы делаем, которую делают коллеги из регионов.

В последнее время мы очень активно этим занимаемся, в том числе в Северо-Западном округе, с коллегами из Новгородской области. Совсем недавно прошла серия встреч. Мы обсудили те вещи, которые их волнуют, обсудили, как те решения, которые Вы утвердили на президиуме Государственного совета, реализовывать. Выработали пошаговый план, создали экспертную группу и очень активно, по сути, приступили к этой работе в Новгородской области.

Так же понятно, что есть очень серьёзные задачи по туризму в Новгородской области. Задачи по туризму требуют в том числе и профессий, связанных с туризмом, – это люди, которые работают в этой индустрии. Сегодня постепенно колледжи начинают готовить таких молодых ребят в туристическом бизнесе, в сервисе, услугах, в каком-то производстве, которое связно с туризмом.

Такой региональный чемпионат в этом году прошёл в Новгородской области – первый по WorldSkills. Надеемся (мы на это смотрим, коллегам стараемся помогать), что на уровне региона и на уровне округа, на уровне страны появятся первые медалисты, первые национальные чемпионы в этих рабочих профессиях.

В.Путин: Вы знаете, по поводу чего мы собрались, знаете, каково значение Новгородской области в истории нашей страны, в сегодняшний жизни, в экономике, знаете потенциал Новгородской области. Хочу Вас назначить исполняющим обязанности руководителя региона, я посоветовался с действующим губернатором по этому вопросу.

Что Вы считаете наиболее важным и наиболее перспективным, имея в виду все особенности новгородской земли? У нас много знаковых мест в стране, но Новгородская область занимает особое место, имея в виду, что это одно из тех мест, откуда и пошла Русская земля, как у нас говорят. Если посмотреть на перспективу развития, как Вы видите эту перспективу?

А.Никитин: Владимир Владимирович, самое главное – это Ваше доверие, доверие людей, которое мне ещё предстоит, конечно, заслужить в Новгородской области.

Безусловно, Новгородская область очень интересная и с исторической точки зрения, и с логистической точки зрения. По сути, это такой коридор между двумя столицами. Наверное, те приоритеты, которые могли бы быть [в развитии региона], – во-первых, туристическая индустрия; во-вторых, индустрия, связанная с переработкой, которая работает на этот основной наш кластер населения, который расположен между Москвой и Питером. Это могут быть российские, иностранные инвесторы.

Конечно, новгородские купцы: Россия была несколько сотен лет известна на мировых рынках благодаря новгородским купцам. И помимо привлечения инвесторов, считаю, что очень важно в максимальной степени убрать все ограничения, все барьеры для тех предпринимателей, которые уже работают в Новгородской области, дать им возможность построить малый, средний, а там, может быть, и крупный бизнес. Мне кажется, это первые вещи, которые с точки зрения экономики нужно делать.

А с точки зрения граждан, с точки зрения социальной жизни надо людей прежде всего слушать. Если использовать тот опыт, который мы в АСИ увидели в регионах, то опираться нужно на мнение жителей, занимаясь благоустройством, занимаясь вещами, связанными с улучшением качества [жизни], то есть основываться на мнении самих граждан.

В.Путин: Правильно.