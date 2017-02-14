Сверхзвуковой уничтожитель: на что способен противотанковый комплекс «Штурм-СМ»

«Штурм» - единственный в мире противотанковый ракетный комплекс ПТРК, который установлен сразу на трёх видах носителей: наземных,воздушных и морских. О наземном варианте убийцы бронетехники, читайте в материале сайта телеканала «Звезда».

Комплекс 9К132 «Штурм-СМ» (самоходный модернизированный) является усовершенствованным вариантом ПТРК 9К113 «Штурм-С». Разработку комплекса осуществлял коллектив конструкторов коломенского Конструкторского бюро машиностроения (ФГУП «КБМ», ныне АО «НПК «КБМ») во главе с Сергеем Непобедимым в начале 70-х гг. в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) по разработке противотанкового ракетного комплекса, предназначенного на замену самоходному ПТРК 2К8 «Фаланга».

Одними из главных требований, предъявляемых к новому комплексу заказчиком, были обеспечение максимальной дальности стрельбы не менее 5 км и сверхзвуковой скорости полета противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) на траектории. Это требование обосновывалось тактическими соображениями, т.к. сокращалась в разы продолжительность полета дозвуковой ракеты на максимальную дальность стрельбы. Это не давало возможности противнику принять защитные меры, например, поставить аэрозольную завесу или обстрелять позицию ПТРК при своевременном обнаружении пуска ракеты. Кстати, на сегодняшний день «Штурм-С» и «Штурм-СМ» являются единственными в мире наземными противотанковыми комплексами со сверхзвуковыми ПТУР.

Однако за достижение максимальной скорости полета ракеты 560 м/с пришлось заплатить увеличением массы ракеты по сравнению с дозвуковыми ПТУР, а также отказом от применения простой и помехоустойчивой проводной системы управления.

Разработка комплекса «Штурм» изначально велась в двух вариантах – самоходный ПТРК «Штурм-С» для Сухопутных войск и вертолетный ПТРК «Штурм-В» для ВВС. При этом неуклонно соблюдался основополагающий принцип создания единой ракеты для всех вариантов комплекса и единые основы построения систем управления с максимальной степенью унификации аппаратуры.

Для обоих вариантов комплекса была разработана максимально унифицированная ракета 9М114 «Кокон» с моноблочной кумулятивной боевой частью. Позднее – в начале 80-х гг., для комплексов «Штурм», была создана и принята на вооружение ракета 9М114Ф с фугасной боевой частью, предназначенная в основном для поражения фортификационных сооружений типа ДОТ и ДЗОТ, живой силы противника в зданиях и других помещениях ограниченного объема.

Как и другие ПТУР второго поколения, ракета комплекса «Штурм» поставляется с завода-изготовителя и эксплуатируется в войсках в стеклопластиковом транспортно-пусковом контейнере (ТПК). Его конструкция обеспечивает придание ракете вращения вокруг продольной оси в процессе старта и 10 летний гарантийный срок хранения.

В процессе серийного производства ракеты семейства 9М114 неоднократно модернизировалась в направление повышения боевой эффективности, дальности пуска, повышения помехозащищенности и т.д.

Система наведения ракет ПТРК «Штурм-С» – полуавтоматическая, радиокомандная, с инфракрасным сигналом слежения.

При разработке наземного варианта комплекса встретились свои сложности. В частности, наведению на цель препятствовала пыль, поднимавшаяся за летящей ракетой. Это явление непроявлялось при пусках дозвуковых ПТУР. Но нашим конструкторам удалось решить эту проблему.

В качестве базового шасси для боевой машины самоходного ПТРК «Штурм-С» был выбран плавающий бронированный легкий многоцелевой транспортер МТ-ЛБ. Машина обладала очень высокой проходимостью и внутренним объемом, достаточным для размещения выдвижной пусковой установки и автоматизированного устройства заряжания. Компоновка пусковой установки и других агрегатов позволяет вести стрельбу с открыто расположенной позиции, оборудованного укрытия, а также с водной поверхности при движении МТ-ЛБ вплавь со скоростью до 5 км/с. Боевая машина (БМ) самоходного ПТРК «Штурм-С» получила обозначение 9П149.

Характерной особенностью новой БМ была наводимая в двух плоскостях пусковая установка (ПУ) с автоматическим перезаряжанием. Для комплекса «Штурм-С» удалось обеспечить боевую скорострельность 3 - 4 выстрела в минуту. После пуска ракеты ТПК с ПУ сбрасывается, и она убирается внутрь машины, где размещен вращающийся барабан с 12-ю ТПК с ПТУР.

Все испытания сухопутного варианта ПТРК были завершены в 1978 году, а в 1979 г. ПТРК «Штурм-С» был принят на вооружение частей и соединений Советской Армии. Обладая большой дальностью стрельбы, малым временем полета к цели и высокой помехозащищенностью, ПТРК «Штурм-С» имеет неоспоримое преимущество по боевой эффективности, перед противотанковыми комплексамиTOW-2 и HOT.

ПТРК «Штурм-С» экспортировался в десятки стран мира, включая страны Варшавского договора, Кубу, Анголу, Заир, Индию, Кувейт, Ливию, Сирию и т. д., успешно использовался в ходе боевых действий в Афганистане, Анголе, Эфиопии, на территории бывшего СССР. На западе ракета получила обозначениеAТ-6 Spiral.

ПТРК 9К132 «Штурм-СМ» и 9К132Э «Штурм-СМЭ»

Несмотря на многие преимущества комплекса «Штурм-С», ему присущи и некоторые недостатки. К ним можно отнести невозможность обнаружения и поражения целей в ночное время без использования внешней подсветки. В связи с этим в первой декаде 2000-х годов ПТРК «Штурм-С» был модернизирован. Главной целью модернизации было обеспечение возможности использования ПТРК в любое время суток и в любых погодных условиях.

Для этого в состав комплекса аппаратуры ПТРК «Штурм-С» введена обзорно-прицельная система с телевизионным и тепловизионным каналами. Кроме того, в противотанковом комплексе «Штурм-СМ» была обновлена аппаратура управления ракетой для использования ракетного комплекса на различных платформах. Используемые в модернизированном ПТРК управляемые ракеты «Атака» в зависимости от обстановки используют радиокомандную или лазерно-лучевую системы управления.Дальность управляемого полёта ракеты увеличилась с 5 до 6 км, амаксимальная скорость полета ракеты составила 550 м/с.

В составе ПТРК «Штурм-СМ» («Штурм-СМЭ» – экспортный вариант комплекса) можно использовать, как ПТУР прежнего комплекса типа 9М114 и 9М114Ф, так и нового семейства «Атака» – 9М120, 9М120-1 с кумулятивной тандемной боевой частью и 9М120Ф, 9М120Ф-1, 9М120-1Ф, 9М120-1Ф-1 с фугасной (объемно-детонирующей), осколочно-фугасной и осколочно-фугасной с неконтактным взрывателем боевыми частями. Последняя обеспечивает эффективное поражение низколетящих целей и живой силы противника, расположенной за складками местности и искусственными укрытиями.

Благодаря использованию современной элементной базы и комплектующих повышена надёжность, что позволило отказаться от регламентных проверок ракет в войсках в течение всего срока эксплуатации.

Главным внешним отличием БМ 9П149М модернизированного комплекса «Штурм» является установкана лобовой части машины справа поворотного блока с оптико-электронным оборудованием, предназначенным для поиска целей и наведения ракет.

Автор: Виктор Сергеев

Фото: Виктор Сергеев, Константин Семенов, Алексей Иванов / ТРК "Звезда", Евгений Биятов / РИА Новости