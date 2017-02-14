В Абакане на Масленицу перекроют улицы

14.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Владельцам транспорта следует это учесть. 25 февраля в субботу во время праздника «Проводы зимы» в центре города временно появятся пешеходные зоны. 

Как сообщается на сайте абаканской мэрии, 25 февраля с 12 до 16 часов  пешеходными зонами станут  улицы Ивана Ярыгина и Ленинского Комсомола  в границах ул. Советская – Пушкина и улица Советская в границах ул. Ивана Ярыгина – Ленинского Комсомола. Границы пешеходных зон будут обозначены соответствующими дорожными знаками. Общественный порядок  и безопасность дорожного движения обеспечат сотрудники абаканской госавтоинспекции.

 

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 26 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
73, за 0,270