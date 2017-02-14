В Абакане на Масленицу перекроют улицы

Владельцам транспорта следует это учесть. 25 февраля в субботу во время праздника «Проводы зимы» в центре города временно появятся пешеходные зоны.

Как сообщается на сайте абаканской мэрии, 25 февраля с 12 до 16 часов пешеходными зонами станут улицы Ивана Ярыгина и Ленинского Комсомола в границах ул. Советская – Пушкина и улица Советская в границах ул. Ивана Ярыгина – Ленинского Комсомола. Границы пешеходных зон будут обозначены соответствующими дорожными знаками. Общественный порядок и безопасность дорожного движения обеспечат сотрудники абаканской госавтоинспекции.

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