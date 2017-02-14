В Абакане на теплосетях устранили два порыва

В ночь на 13 февраля на теплоцентрали по улице Пушкина в районе дома 27 был обнаружен порыв.

Чтобы не допустить размораживания системы в жилых домах, ее поставили в режим «сброса»: запитали через обратный трубопровод. После вскрытия лотков сетей теплоснабжения был обнаружен аварийный участок, работники СГК демонтировали его и заменили трубы. После заполнения сетей теплоснабжения и выхода на рабочие параметры обнаружен второй порыв, сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Хакасии. Участок перекрыли, сбросили давление. 14 февраля 01:51 порыв устранили, приступили к заполнению сетей теплоснабжения. В 3:40 теплоснабжающее предприятие совместно с управляющими компаниями приступило к подключению отключённых абонентов.

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