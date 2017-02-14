В Абакане пройдёт концерт этно-рок группы «Ят-Ха»

19 февраля в 17.00 в ГЦК «Победа» в рамках юбилейного тура состоится концерт этно-рок группы «Ят-Ха», в которой играют музыканты разных национальностей.

Создатель легендарной этно-рок группы «Ят-Ха» Альберт Кувезин — заслуженный артист Республики Тува, обладатель самого низкого голоса на планете, много и с успехом гастролирующий по всему миру, удостоен многих международных наград за вклад в мировую музыкальную культуру. Все альбомы группы «Ят-Ха» вошли в десятку европейского радио «The Word charts Europe panel». Рок-клуб «МУСТ» (ГЦК «Победа») проводит конкурс на сайте «Вконтакте», по итогам которого победитель получит пригласительный билет (на две персоны) на концерт группы «Ят-Ха». Подробности по телефону (3902) 22-31-48, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

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