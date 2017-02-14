В Абакане пройдёт концерт этно-рок группы «Ят-Ха»

14.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

19 февраля в 17.00 в ГЦК «Победа» в рамках юбилейного тура состоится концерт этно-рок группы «Ят-Ха», в которой играют музыканты разных национальностей.

Создатель легендарной этно-рок группы «Ят-Ха» Альберт Кувезин — заслуженный артист Республики Тува, обладатель самого низкого голоса на планете, много и с успехом гастролирующий по всему миру, удостоен многих международных наград за вклад в мировую музыкальную культуру. Все альбомы группы «Ят-Ха» вошли в десятку европейского радио «The Word charts Europe panel». Рок-клуб «МУСТ» (ГЦК «Победа») проводит конкурс на сайте «Вконтакте», по итогам которого победитель получит пригласительный билет (на две персоны) на концерт группы «Ят-Ха». Подробности по телефону (3902) 22-31-48, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.

 

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 22 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
72, за 0,245