В Абакане юные читатели могут узнать о земляках-участниках войны в Афганистане

В хакасской республиканской детской библиотеке открылась выставка, посвященная этому военному конфликту.

На выставке «Солдаты Афганской войны» представлены книги, газетные вырезки, хроника событий и фотографии. Здесь можно найти информацию о наших земляках, военнослужащих из Хакасии, воевавших в Афганистане и узнать об их подвигах.

15 февраля выставку увидят участники открытия IV Республиканских соревнований по боксу среди школьников, посвящённых 28-ой годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Состязания пройдут в течение 3 дней в спортзале ДОСААФ.

Также все желающие могут познакомиться с материалами выставки «Солдаты неоконченных войн». В разные годы Хакасия направляла своих сыновей на остров Даманский, в Афганистан, Эфиопию, Югославию, в Чеченскую Республику . . . Выставка. работающая в читальном зале хакасской республиканской детской библиотеки, посвящена погибшим землякам – участникам локальных войн и военных конфликтов. Экспозиция проработает до конца февраля.

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