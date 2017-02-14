В Абакане забит колышек на месте будущей школы

Глава Хакасии Виктор Зимин и мэр Абакана Николай Булакин приняли участие в этом историческом событии. Современная школа на тысячу мест обещает стать уникальной для всей республики.

В том, что столице Хакасии новый храм знаний для школьников необходим как никогда, доказанный факт. За последние несколько лет число учащихся в Абакане заметно подросло, в основном за счёт первоклассников. В учебном 2016-2017 году в трёх муниципальных школах открылось по семь первых классов, в четырёх — по шесть. Закономерно, что новое учебное заведение получит прописку по улице Крылова — в шестом микрорайоне первого жилого района города: это позволит разгрузить ближайшие школы, обучение в которых ведётся в две смены. В целом в северной части Абакана наблюдается строительный бум. Здесь как грибы растут многоэтажные здания и социальные объекты. Так соседствовать с новой школой повезло детскому саду «Варенька». Напомним, что новоселье в этом современном и нарядном дошкольном учреждении маленькие абаканцы отметили два года назад. И если всё пойдёт по плану, дошколята из «Вареньки» получат возможность первыми обжить новенькую школу.

Чтобы уникальный образовательный объект получил путёвку в жизнь была проделана огромная предварительная работа. Глава Абакана Николай Булакин обратился к руководителю республики Виктору Зимину с просьбой оказать поддержку столице в части включения Абакана в федеральную программу по строительству новой школы на тысячу мест. Проект трёхэтажного здания, в котором будут два спортивных зала, библиотека, столовая с обеденным залом, 44 учебных кабинета площадью от 63 до 104 квадратных метров, был подготовлен администрацией города в 2015 году, в декабре этого же года прошёл государственную экспертизу и был включён в общероссийский перечень типовых проектов школ. Сметная стоимость объекта — 825 миллионов рублей, включая строительно-монтажные работы и оснащение современным оборудованием.

— Виктор Михайлович, вся документация у нас есть, теперь самое главное — попасть в федеральную программу, — подчеркнул во время личной встречи Николай Генирхович. — Если будет ваше «добро» и решение при распределении внутри Хакасии средств федеральной программы нас включить, то за два года мы объект построим.

По мнению главы Хакасии Виктора Зимина подходить к решению вопроса по созданию новых мест в общеобразовательных учреждениях следует планово и поэтапно. Руководитель региона напомнил, что когда-то практически невыполнимой казалась проблема с очередностью в детские сады. Сегодня эта задача решена.

— Мы никого и никогда не подводили, — сказал Виктор Зимин. — Что касается строительства школы в Абакане, то мы не только поддержим администрацию города с данным проектом, мы пойдём дальше. Одной школой, даже на тысячу мест, проблему не решить. Темпы прироста населения в столице республики такие, что через полтора — два года столица будет самым остро нуждающимся в новых школьных местах городом Хакасии. К этому нужно готовиться. Я дал распоряжение правительству разработать соответствующую программу для Абакана сроком на пять лет.

...В день всех влюблённых 14 февраля на пустыре руководитель региона и мэр Абакана вбили символический колышек в фундамент будущей школы. Планируется, что при наличии финансирования (львиная доля — вложение федеральной казны), оснащённое учебное заведение на тысячу мест будет построено к концу 2018 года.

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