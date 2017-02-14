В Правительстве республики и Администрации главы Хакасии новые отставки и назначения

14.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Глава Хакасии Виктор Зимин предложил должность руководителя Администрации Главы Республики Хакасия Валерию Денщикову, с 2009 года занимающего пост министра спорта Республики Хакасия. Предложение было принято.

 На рабочей встрече, состоявшейся сегодня днем, руководитель региона, прокомментировав сложившуюся в республике непростую ситуацию в ряде социально значимых сфер, включая политическую обстановку, отметил профессиональные качества В.В. Денщикова:

 – Вы прекрасный организатор, с огромным опытом работы, умеете взаимодействовать с разными социальными группами, управлять масштабными проектами. Вас знают и уважают люди самых разных возрастов, и не только спортсмены. Прошу Вас возглавить Администрацию Главы Республики Хакасия и вернуть ей утраченное доверие.

 Валерий Денщиков является Заслуженным тренером Российской Федерации, Заслуженным работником физической культуры Российской Федерации. Под его руководством подготовлено 43 мастера спорта СССР, 4 мастера спорта международного класса.

 В период руководства министерством спорта республики В.В. Денщиковым, Хакасия добилась серьезных спортивных результатов. Это строительство Центра спортивной подготовки в п. Вершина Теи, пятикратное увеличение членов российских сборных команд, реконструкция и строительство десятков спортивных залов, футбольных полей, создание в республике спортивной школы олимпийского резерва «ЦСКА – Хакасия», двукратное увеличение общего числа занимающихся физической культурой и спортом в республике.

 Кроме того, Виктор Зимин принял отставку по собственному желанию министра финансов Республики Хакасия Семена Аешина и министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Республики Хакасия Елены Ольховской. Исполнять обязанности руководителя в первом из названных ведомств будет Ирина Войнова, во втором – Ольга Иванова.     

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