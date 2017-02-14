В Хакасии полицейский прервал наркоманскую вечеринку

14.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Во время работы на административном участке в посёлке Черёмушки участковый наткнулся на наркопритон.

Организовал пристанище для наркоманов безработный 45-летний хозяин квартиры в одной из многоэтажек посёлка. На момент визита полицейского в помещении находились владелец и ещё двое жителей Черёмушек, которые уже успели употребить наркотическое средство. Организатор притона признался участковому, что некоторое время употребляет дезоморфин, и к нему в гости часто приходят такие же наркозависимые приятели.

Из квартиры изъяты ингредиенты для приготовления наркотического средства. На хозяина квартиры заведено уголовное дело. ему грозит до 4 лет лишения свободы.

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