В Хакасии снимут фильм об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС

14.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Фильм выйдет к десятой годовщине аварии, которая унесла жизни 75 человек, — летом 2019 года.

 

 

Бюджет съемок  составил около 800 миллионов рублей, сообщает newslab.ru.

 - Это фильм-катастрофа. Мы показали сценарий компании „РусГидро“. Я уверен, что они его поддержат. Нас поддержал Фонд кино, — рассказал продюсер Алексей Петрухин.

По словам режиссера картины Александра Тарасова, фильм будет посвящен подвигу простых сотрудников станции, которые попали в эпицентр трагедии. Рабочее название фильма — «Второй гидроагрегат».

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