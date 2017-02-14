ВЦИОМ узнал мнение россиян о запрете гомеопатии

Мнения россиян по поводу идеи запрета гомеопатии разделились поровну: и за, и против решения РАН выступают 46% россиян, при этом прибегали к гомеопатии 23% граждан, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно опросу, 17% россиян не знали о существовании понятия «гомеопатия» до участия в опросе, еще 33% слышали это слово, но не знают, что это такое. И только 46% граждан смогли так или иначе описать понятие «гомеопатия», при этом 3% опрошенных определили гомеопатию как «лженауку и шарлатанство», а 2% - как «плацебо, лечение на основе самовнушения», передает РИА «Новости».Пользовались гомеопатическими средствами лично или лечили родственников 23% россиян, 42% из них заявляют о частой эффективности гомеопатии, еще 25% говорят, что она помогает иногда, а 27% не отметили положительного эффекта от лечения.

В целом 45% из тех, кто смог дать то или иное определение «гомеопатии», считают, что гомеопатические средства не способствуют выздоровлению,в положительный эффект верят 32%.

Предложение Российской академии наук признать гомеопатию лженаукой поддерживают 46% россиян, имеющих какое-то представление о ней. Против инициативы высказываются также 46%.

Опрос проведен ВЦИОМ 8-9 февраля 2017 года среди 1,2 тыс. респондентов методом телефонного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

На прошлой неделе комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук представила меморандум о лженаучности гомеопатических лекарственных средств. Минздрав создаст рабочую группу по выработке предложений относительно применения гомеопатии.

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