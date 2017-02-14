Во Владимире поп на «ленд крузере» сбил другого священника

Сегодня во Владимире произошло ДТП с участием двух священнослужителей, один из них за рулём внедорожника Toyota Land Cruiser сбил своего коллегу на пешеходном переходе.

Во Владимире священник на Toyota Land Cruiser сбил на пешеходном переходе другого священника. Пострадавший в тяжёлом состоянии в больнице

— 11 февраля около 07:35 мск в районе перекрёстка улиц Горького и Гастелло произошло ДТП, в результате которого священник, сидевший за рулём Land Cruiser, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате инцидента потерпевший в тяжёлом состоянии госпитализирован, — прокомментировал заместитель руководителя пресс-службы областного управления МВД Андрей Тутуев.

По факту случившегося проводится проверка.

Напомним, что 4 февраля в Сыктывкаре двое 16-летних подростков угнали у архиепископа автомобиль представительского класса Audi A8. Как позже выяснилось, родители юных угонщиков также являются священнослужителями.