Возрождение Ил-96: как модернизирований самолет поможет авиапрому

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) вместе с Минпромторгом и Минобороны разработали вариант реконструкции гражданского пассажирского самолета Ил-96-400М. Об этом корреспонденту РИА Новости сообщили в пресс-службе ОАК.

Обновленный Ил-96 должен будет заменить некоторые иностранные самолеты, срок службы которых подходит к концу. К 20 февраля министерства должны составить график выбытия таких машин из эксплуатации российских авиакомпаний и представить план их замещения новыми Ил-96, пишет во вторник "Коммерсантъ".

О решении возродить Ил-96 было известно еще в мае прошлого года. Тогда глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что на реанимацию производства самолета правительство готово выделить порядка 50 миллиардов рублей.

Основные проблемы

Ил-96 производится в Воронеже с 1987 года. До 2014 года такими самолетами пользовалась авиакомпания "Аэрофлот": у авиакомпании было порядка восьми-десяти самолетов, рассказывает заслуженный пилот России, бывший летный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник. Однако все они уже отлетали положенные 55 тысяч часов и поэтому были выведены из эксплуатации.

"Если действительно модернизировать самолет Ил-96, то получится модель, вполне сопоставимая с некоторыми Boeing и Airbus", — отмечает Сытник. Впрочем, в таком случае заменить в самолете придется все, даже части фюзеляжа. Нетронутой, по словам Сытника, останется только "концептуальная разработка" воздушного судна.

Основная проблема Ил-96, как и многих других российских самолетов, — топливная неэффективность. Если современный Boeing или Airbus сжигает порядка 17,5 грамма топлива на пассажиро-километр, то российские аналоги расходуют заметно больше – от 21 до 28 граммов. Но это проблему можно решить, уверен Сытник: в эксплуатацию уже введены двигатели нового поколения с пониженным потреблением топлива, а также разрабатываются и другие — легче по весу и такие же по мощности. С их привлечением российский самолет сможет вырабатывать порядка 15,5 грамма топлива на пассажиро-километр.

"Российская авионика тоже хорошо себя продемонстрировала — на ней летают Ту-160, Sukhoi Superjet 100 и МС-21, кроме того, она используется и в космической деятельности, поэтому ее смело можно устанавливать в новый Ил-96", — уверен Сытник.

Кроме того, по его данным, в обновленном самолете могут появиться встроенные трапы — как это было в предыдущей модели, Ил-86. Это позволит существенно сократить время загрузки и разгрузки самолета, а также сэкономить на оплате трапов в аэропортах, отмечает эксперт.

Лучше старый, чем новый

Реанимация Ил потребует масштабных изменений, но это все равно лучше и выгоднее, чем создавать новый самолет, уверен Сытник. Чтобы построить современное судно, потребуется порядка десяти лет, а модернизация старого аппарата займет максимум пять.

Однако речи о полной замене таких широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, как Boeing-767 и 777 или Airbus 330 новыми Ил сегодня быть не может, уверен Сытник. "Мы не можем нашими самолетами, разработанными 50 лет назад, заменить Boeing или Airbus: эти машины ушли далеко вперед", — отмечает он.

Основной замысел запущенной модернизации в другом, уверен летчик. Реанимация старого самолета и ввод его в эксплуатацию даст развитие российской авиационной промышленности в целом. "Пассажиры будут отдавать деньги за полеты на наших самолетах, а мы не будем платить за лизинг иностранных машин, каждая из которых обходится нам от 60 до 120 миллионов долларов", — подчеркивает Сытник. Если Ил заменит хотя бы часть иностранных судов, то эти деньги будут оставаться в России.

"На отчисления от продаж этих самолетов заводы смогут приобрести новое оборудование и станки, а в процессе модернизации Ил мы вырастим хорошо подготовленный рабочий класс — таким образом, через 10-15 лет можно будет построить новый, современный самолет", — уверен Сытник. Если же российские авиакомпании будут эксплуатировать только зарубежные машины, то они лишь продолжат оплачивать производство и модернизацию Boeing и Airbus. В таком случае догнать уровень развития иностранной авиационной промышленности российскому производству уже не удастся.