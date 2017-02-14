 Христианские ценности: Киевский патриархат сделал гея-содомита новым епископом

Новым епископом Житомира и Овруча стал, по решению Киевского патриархата, священнослужитель с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Прихожане Владимирского собора в Житомире пытались повлиять на решение Киевского патриархата возвести в сан нового епископа Житомирского и Овручского священнослужителя Паисия, который, как утверждают местные СМИ и общественность, является гомосексуалистом, сообщает Федеральное агентство новостей.

Собравшиеся у храма пытались сорвать церемонию, уверяя, что нельзя гомосексуалиста Паисия возводить в столь важный сан, однако, несмотря на протест, церемония все же состоялась. В интернете уже появился ролик, на кадрах которого видно, как собравшиеся негодуют из-за происходящего. Многие верующие восклицали, что церемония – это «кощунство», так как «Паисий – содомит».

Местные СМИ также распространили информацию, согласно которой патриарх Филарет и члены синода УПЦ КП были в курсе обвинений, выдвинутых общественностью в адрес Паисия. Подчеркивается, что именно по этой причине священнослужитель в прошлом году два раза переводился из монастырей