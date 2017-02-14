Япония протестует из-за присвоения Россией имен пяти Курильским островам

Япония выразила протест России по поводу присвоений названий безымянным островам Курильской гряды, часть которых оспаривает Токио, сообщил во вторник журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому пять островов Курильской гряды получили названия: один назван в честь министра иностранных дел и председателя президиума Верховного Совета СССР Андрея Громыко, другой — в память о бывшем губернаторе Сахалинской области Игоре Фархутдинове, третий и четвертый — в честь генералов Кузьмы Деревянко и Алексея Гнечко, пятый получил имя в честь Анны Щетининой, капитана дальнего плавания.

"Это не отвечает позиции нашей страны и вызывает крайнее сожаление. По дипломатическим каналам 13 февраля был направлен протест России", — приводит слова Суги агентство Киодо.