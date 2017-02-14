Захарова и Пушков оценили разговор американского сенатора с пранкерами про Лимпопо

14.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Официальный представитель МИД Мария Захарова сыронизировала по поводу телефонного разговора пранкеров Вована и Лексуса с членом конгресса от Демократической партии США Максин Уотерс о вмешательстве России во внутренние дела Лимпопо. А российский сенатор Алексей Пушков вспомнил про невежество Буша-младшего и Сары Пейлин.

«Президент АйБолит из страны Лимпопо… Русские сказки становятся правдой. Господь, не покидай Америку!» - написала Захарова на своей странице в Facebook. Российский сенатор Алексей Пушков, также комментируя разговор пранкеров с членом конгресса США, написал в Twitter, что на месте Уотерс, мог оказаться Джордж Буш-младший, путавший Австрию и Австралию, или Сара Пэйлин, путавшая Ирак и Иран.

В понедельник пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) сообщили, что от лица премьера Украины Владимира Гройсмана провели разговор с членом палаты представителей Конгресса США от Калифорнии Максин Уотерс, рассказав ей, что российские хакеры вмешались в избирательную систему Лимпопо.

«Взломали систему выборов в Лимпопо и установили режим своей марионетки Айболита», - заявил пранкер в разговоре с конгрессменом.

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