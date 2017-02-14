Житель Абакана, убивший знакомого мачете, отправится под суд

14.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Спор между мужчинами разгорелся из-за водки. Абаканец ударил знакомого ножом в живот, мужчина скончался через несколько минут.

В Абакане завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве. Напомним, 9 ноября двое приятелей распивали спиртное, когда горячительное закончилось. Один из собутыльников отправился в магазин за добавкой. Так как денег не было, 29-летний абаканец пришёл в торговую точку, которая принадлежит его знакомому. Посетитель стал просить водку в долг. Предприниматель заявил, что без денег товар не даст. мужчины стали ссориться. Во время словесной перепалки хозяин магазина схватил нож-мачете и один раз ударил оппонента в живот.

Раненый несостоявшийся покупатель смог выйти из магазина и пройти несколько метров. силы покинули мужчину, он упал возле одной из многоэтажек на Дружбы народов и умер от массивной кровопотери. Обвиняемый в убийстве находится под стражей и ждёт судебных разбирательств.

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