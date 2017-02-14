Житель Хакасии переспал с 15-летней девушкой и женился на ней

У пары родился сын, тем не менее, мужчине придётся ответить за связь с несовершеннолетней в суде.

Следователи обвиняют 31-летнего жителя Орджоникидзевского района в интимной близости с несовершеннолетней. По материалам уголовного дела, влюблённые стали встречаться весной 2015. В период времени с 14 апреля по 12 мая 2015 года мужчина в доме у своей 15-летней избранницы по обоюдному согласию, без применения насилия, вступил с ней в половую связь. Этим поступком, уверены следователи, сельчанин нарушил нормальное физиологическое и психически нравственное формирование личности девушки. Пока длилось расследование, влюблённые успели пожениться, у пары родился сын. Тем не менее, уголовное дело передано в суд.

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