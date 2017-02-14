Житель Хакасии прозевал пожар в сарае

ЧП случилось накануне в селе Калинино-1 Усть-Абаканского района.

Информация о возгорании поступила на пульт дежурного в конце рабочего дня. Когда огнеборцы прибыли к месту вызова, надворная постройка горела открытым пламенем по всей площади, а это десять квадратных метров. Тушение сарая осложнило позднее обнаружение загорания, хотя хозяин частной территории находился на месте ЧП. Предварительная причина пожара – нарушение правил монтажа электрооборудования, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хакасии.

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