Зиму в Абакане проводят песнями и плясками

Масленицу отметят 25 февраля в Черногорском парке. Начало праздника в 13:00.

Горожан ожидает большая ярмарка. В 14:00 стартует концертная программа. На стационарной сцене развернётся театрализованное действо с участием ансамблей «Звоны», «Пчёлочка златая», «Контрасты», «Воскресенье».

Кроме того, абаканцев ждут масленичные забавы и хороводы. Смельчаки смогут посоревноваться в лазании по масленичному столбу. Участники конкурсов, получившие жетон, смогут обменять его на блины с чаем. Для любителей фотографироваться установят большой самовар. Обряд сжигания чучела намечен на 15:50.

А в жилых районах города торжества начнутся с 20 февраля. Первыми проводят зиму жители Нижней Согры. На следующий день Масленицу отметят Западный, Южный, Полярный районы. 22 февраля отпразднуют проводы зимы на Гавани, а 24 февраля – в Красном Абакане, сообщает информотдел администрации Абакана.

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