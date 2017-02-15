15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества

15.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Уважаемые ветераны и участники боевых действий! Дорогие земляки!

День вывода советских войск из Афганистана уже давно отмечается в России как памятная дата, которая объединяет всех участников локальных войн и вооружённых конфликтов. В этот памятный день мы отдаём дань уважения всем участникам локальных войн, военных конфликтов и разделяем боль утраты с теми, кто в мирное время потерял своих самых родных людей.
К сожалению, угроза международного терроризма до сих пор представляет огромную опасность и нашим ребятам по-прежнему приходится нести службу в горячих точках. Пусть они вернутся домой живыми и здоровыми. Искренне желаем всем вам здоровья, счастья, благополучия.

Глава Республики Хакасия —                                                                            Председатель
Председатель Правительства Республики Хакасия                                        Верховного Совета Республики Хакасия
В.М. ЗИМИН                                                                                                         В.Н. ШТЫГАШЕВ

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