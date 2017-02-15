15 февраля — День памяти о россиянах, исполнявших воинский долг за пределами Отечества

Уважаемые ветераны и участники боевых действий! Дорогие земляки!

День вывода советских войск из Афганистана уже давно отмечается в России как памятная дата, которая объединяет всех участников локальных войн и вооружённых конфликтов. В этот памятный день мы отдаём дань уважения всем участникам локальных войн, военных конфликтов и разделяем боль утраты с теми, кто в мирное время потерял своих самых родных людей.

К сожалению, угроза международного терроризма до сих пор представляет огромную опасность и нашим ребятам по-прежнему приходится нести службу в горячих точках. Пусть они вернутся домой живыми и здоровыми. Искренне желаем всем вам здоровья, счастья, благополучия.

Глава Республики Хакасия — Председатель

Председатель Правительства Республики Хакасия Верховного Совета Республики Хакасия

В.М. ЗИМИН В.Н. ШТЫГАШЕВ

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