Анализы на безопасность

Моё «планирование беременности» растянулось на полтора года. При этом я не сделала и сотой части из того, что в медицине принято считать прегравидарной подготовкой.

История вышла немного нервная. Всё началось с закрытия центра планирования семьи и утерянной медицинской карточки, в которую врач на протяжении шести лет вносила пометки о хронических болячках и их лечении. Недуги стоило учесть при планировании беременности, поэтому я изъявила желание забрать толстенькую тетрадку с диагнозами. Но не тут-то было.

Медкарту передали в архив, как и сотни других историй болезни. В архиве карточку не нашли, отправили в другое медучреждение, там — в третье, из третьего вновь в бывший центр планирования. Когда круг замкнулся, на линию огня выступил муж. Он оценил обилие бумажной работы у медперсонала, договорился с сотрудницами архива, сам перебрал все истории болезни — и впрямь утеряли.

Пришлось на память пересказывать болячки участковому. Врач выслушала, взяла анализы и выписала фолиевую кислоту, добавив: «Что тут планировать, забеременеешь — радуйся!» Похлопав глазами, купила таблетки. Затем поприставала к старшей сестре-педиатру, мол, посоветуй книжки про беременность, пообщалась с подругами, бывшими в роддоме, и поняла, что курса витаминок недостаточно. Как же на самом деле нужно планировать беременность? О стадиях прегравидарной подготовки поведала гинеколог женской консультации № 1 республиканского клинического перинатального центра Лусине Дадалян.

— Для начала нужно обратиться в женскую консультацию к соответствующему специалисту, — советует врач. — При этом будущие родители должны быть готовы к тому, что процесс планирования может занять не один-два месяца, а намного больше.

Всё зависит от состояния здоровья семейной пары. Доктор должен назначить комплекс диагностических и лечебно-профилактических процедур.

— Не удивляйтесь, вам предстоит сдать необходимые анализы для определения способности к деторождению, — говорит Лусине Дадалян. — Обычно в начале обследования назначают общие пробы мочи и крови, затем — вирусологическое обследование, анализы на токсоплазмоз, вирус простого герпеса, инфекции, передаваемые половым путём, и так далее. Большую опасность несёт краснуха. Во время беременности она провоцирует глухоту, слепоту и другие пороки развития плода. Привитым от краснухи девушкам и женщинам волноваться не стоит. Зато тем, у кого нет иммунитета к этому заболеванию, следует побеспокоиться о прививке заранее, так как необходимые антитела вырабатываются в течение трёх месяцев.

По показаниям женщинам назначают УЗИ половых органов, гормональное обследование. Особое место в диагностике аутоиммунных заболеваний и тромбофилии занимает гемостазиограмма, которая помогает узнать о слаженности работы женского организма и определить все нарушения. Это обследование назначают также по медицинским показаниям. Важно выяснить, предрасположен ли организм к образованию тромбов, которые, в свою очередь, ведут к замершей беременности и невынашиванию плода.

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