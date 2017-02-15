Депутат КПРФ сбежал на Украину и получил украинский паспорт. Предатель

В свое время он голосовал за воссоединение с Крымом, а сейчас сбежал на Украину и жалуется, что Россия «превратилась в диктатуру». Коммуниста Дениса Вороненкова, сбежавшего с супругой – тоже экс-депутатом Госдумы, клеймят как предателя не только бывшие однопартийцы, но даже радикальная российская оппозиция. Оценят ли теперь его измену на Украине, доверив высокую должность?

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков во вторник наконец вернулся в публичное пространство и подтвердил, что еще в конце прошлого года он бежал на Украину вместе со своей супругой, Марией Максаковой-Игенбергс, оперной певицей и также бывшим депутатом Госдумы, только уже от «Единой России». Вороненков выступил на страницах украинского интернет-издания «Цензор.нет» (доступ к которому запрещен в России).

Экс-парламентарий сравнил современную Россию с гитлеровской Германией, а воссоединение с Крымом, за которое сам три года назад голосовал, назвал «огромной ошибкой». «Это огромная беда. Ситуация в России сейчас как в нацистской Германии Гитлера. Все знали, что он уничтожает евреев, но продолжали с ним сотрудничать многие годы, делая вид, что ничего не происходит... Многие вещи сейчас тождественны в России», – сказал Вороненков, не указав, впрочем, кто выступает в роли евреев.

При этом депутат утверждает, что не голосовал за «оккупацию Крыма», а кнопку за него на заседании в марте 2014 года нажали коллеги по фракции, которым он ранее доверил свою карточку. Депутат, впрочем, не объяснил, почему ранее никак не оспаривал своего участия в том судьбоносном голосовании, а от коллег открестился только теперь.

Свое бегство из России Вороненков объяснил тем, что его якобы «сделали свидетелем по «сфабрикованному уголовному делу». Еще одной причиной было опасение за здоровье своей жены, оперной певицы Марии Максаковой. По словам Вороненкова, в ходе беременности из-за стресса, вызванного уголовным преследованием, она потеряла двух детей. «Я знаю, что ФСБ использует психотропные препараты для подавления воли и подчинения людей в следственном изоляторе Лефортово. Это началось еще при Феоктистове (бывший первый замначальника управления собственной безопасности ФСБ генерал Олег Феоктистов – ред.), и я не хочу стать следующей жертвой», – цитирует депутата «Коммерсантъ».

Кроме того, депутат подтвердил, что дал показания против бывшего президента Украины Виктора Януковича, а также сообщил, что уже получил украинское гражданство. Кстати, не без гордости экс-депутат отметил, что получил украинский паспорт уже 6 декабря, всего через два дня после завершения своих депутатских полномочий. Депутат откровенно признался, что украинский паспорт ему потребовался для того, чтобы и на Украине претендовать на высокие административные должности. «Цензор.нет» вскользь упоминает, что гражданство поменяла и Максакова-Игенбергс.

Этот момент сразу вызвал негодование в украинской блогосфере – многие там отметили, что такой сжатый срок не отвечает требованиям закона. Украинские блогеры также выражали недоумение, почему беглому депутату президент Порошенко новый паспорт выдал сразу, тогда как многие «добровольцы из России», которые воюют в зоне АТО, уже который год просят украинское гражданство, но получают отказ.

В КПРФ во вторник пообещали в ближайшее время выгнать Вороненкова из партии. Во фракции отмечают, что это произойдет в любом случае, поскольку бывший коллега получил иностранное гражданство, а иностранцы в партии состоять не могут.

Депутат Госдумы от КПРФ, председатель комитета по делам СНГ Леонид Калашников в интервью газете ВЗГЛЯД обвинил бывшего коллегу по фракции в предательстве. «Для меня нет сомнений: этот человек – предатель. Он сбежал на Украину тогда, когда над ним навис дамоклов меч уголовного преследования. Вороненков выше всего, выше интересов страны поставил свои личные интересы. Чтобы понимать это, не нужно даже вникать в какие-то подробности», – сказал парламентарий.

Депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Юрий Афонин охарактеризовал поведение недавнего коллеги как «серьезное предательство интересов страны, избирателей». «Мы знаем, что на Украине фактически вне закона находится коммунистическая партия. Предатели в истории всегда бывают, от этого не убережешься», – цитирует Афонина РБК.

В российской блогосфере возмущение поступком Вороненкова было настолько всеобщим, что даже радикальные несистемные оппозиционеры называли экс-депутата «продажной шкурой».

Газете ВЗГЛЯД удалось дозвониться до тещи Дениса Вороненкова, известной советской актрисы театра и кино Людмилы Максаковой, но та наотрез отказалась комментировать поступок своей дочери и зятя.

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К тому же зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин со ссылкой на собственные источники сообщил о том, что Вороненков претендует на губернаторство в Одесской области. «Говорят, что Вороненков будет губернатором Одессы. Я не шучу», – цитирует Кашина «Интерфакс». По мнению коммуниста, этим объясняется факт быстрого получения Вороненковым украинского гражданства.

Избранный от Одессы депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (Блок Петра Порошенко), комментируя это сообщение, выразил сомнения в шансах Вороненкова на власть в Одессе. «Понятно, что мы не откажем Вороненкову в убежище, но не думаю, что он будет допущен к государственной власти», – сказал депутат газете ВЗГЛЯД.

По словам Гончаренко, общественное мнение на Украине, как и Вороненков, убеждено: в России установлена диктатура. «Люди преследуются по политическим соображениям, и вот Вороненков вынужден скрываться на Украине», – считает депутат.

Глава Института украинской политики Константин Бондаренко тоже выразил сомнения в том, что Вороненков получит какой-либо значимый пост. Эксперт отметил также, что украинское общественное мнение «не знает такого политика». «Скандал вокруг Вороненкова был замечен только в экспертной среде, и то не всеми ее представителями», – сказал Бондаренко газете ВЗГЛЯД. Это же относится и к Марии Максаковой-Игенбергс. По словам Бондаренко, «она никогда не хватала звезд в России, она – деятель второго звена», и на Украине она не входит в число известных певиц.

Хотя в Госдуме Вороненков входил в комитет по безопасности, который как раз и курирует борьбу с преступностью, сам депутат не раз оказывался фигурантом криминальной хроники.

Напомним, Следственный комитет России (СКР) начиная с декабря 2014 года дважды рекомендовал лишить коммуниста неприкосновенности для привлечения его в качестве обвиняемого по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Как писала газета ВЗГЛЯД, сыщики сочли Вороненкова одним из организаторов рейдерского захвата здания на Международной улице, 38. Уголовное дело по этому поводу было возбуждено в октябре 2011 года. Однако Генпрокуратура отказала СКР. В надзорном ведомстве решили, что показаний на Вороненкова шести осужденных по этому делу недостаточно.

15 августа 2001 года газета «Собеседник» сообщила, что в апреле того же года Вороненков был задержан при получении $10 тыс. от коммерсанта Евгения Тростенцова за лоббирование его интересов в Госдуме, но 30 июля дело было закрыто.

8 декабря 2013 года Вороненков был госпитализирован после ночной драки с экс-сотрудником ФСБ Андреем Мурзиковым, которая произошла в одном из элитных ресторанов в самом центре Москвы – на Петровке. Как пишет «Коммерсантъ», позже стало известно о письме заочно осужденной в России предпринимательницы Анны Эткиной генпрокурору Юрию Чайке. Она обвинила Вороненкова и Мурзикова в организации убийства ее партнера по бизнесу Андрея Бурлакова.