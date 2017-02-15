Дональда Трампа «прогнули»: что стоит за отставкой Майкла Флинна

Основная причина отставки советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна кроется в глубоких противоречиях внутри американского истеблишмента. Это мнение экспертов, опрошенных RT. Кадровое решение стало первым ударом по новой администрации Дональда Трампа. Формальный повод для ухода Флинна — его беседы с российским послом в Вашингтоне накануне Нового года, в ходе которых якобы обсуждалась отмена антироссийских санкций, а также попытка советника президента утаить детали этих разговоров. Что стоит за отставкой политика, как повлияет она на работу команды 45-го хозяина Белого дома и на российско-американские отношения — в материале RT.

Флинна обвинили в том, что он не предоставил Белому дому исчерпывающую информацию о телефонных разговорах с послом России в США Сергеем Кисляком. Действительно, в декабре Флинн общался с российским дипломатом. О содержании этих бесед советник американского лидера давал весьма противоречивую информацию. Сначала он отрицал, что в ходе диалога была затронута тема отмены антироссийских санкций. Однако в СМИ опровергли эти заявления: ряд бывших и действующих членов американской администрации рассказали газете The Washington Post, что Флинн с Кисляком всё-таки обсуждали вопрос ограничительных мер. Флинн ещё пару раз менял свои показания о числе состоявшихся бесед с российским послом и об их содержании. В результате, окончательно запутавшись и так и не вспомнив, обсуждались санкции или нет, советник президента США по национальной безопасности предпочёл уйти в отставку.

Вбить клин между Москвой и Вашингтоном

Некоторые эксперты считают, что действия Флинна подпадают под так называемый акт Логана. Он запрещает гражданам США, не наделённым соответствующими полномочиями, вести переговоры с официальными представителями иностранных государств, имеющих разногласия с Соединёнными Штатами.

Акт вступил в силу в 1799 году, его цель — предотвращение подрыва деятельности правительства. Но за всю историю США никто не был привлечён к ответственности за нарушение этого закона.

Бывший сотрудник Пентагона Майкл Малуф считает обвинения Флинна в нарушении этого закона безосновательными.

«Дело в том, что мы не знаем, что именно обсуждал Флинн в ходе телефонного разговора с Кисляком. <…> Поднимается вопрос о том, что Флинн, являясь частным лицом, разговаривал с российским послом о санкциях, об их снятии или о чём-то подобном. И этот момент уже может быть связан с так называемым актом Логана, законом 1799 года, который никогда не применялся в судебной практике. Это безумие!» — заявил он.

По мнению аналитиков, этот «бородатый» закон понадобился противникам Трампа, чтобы вбить очередной клин между США и Россией и осложнить работу новой администрации.

«Да, звонил Флинн российскому послу в Вашингтоне. Вели разговоры. Но это не были официальные переговоры, — пояснил в беседе с RT руководитель центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный. — Это повод, чтобы устранить человека, который выступал за улучшение отношений с РФ».

Отставка Флинна — предостережение всем американским политикам, которые собираются вести диалог с российскими коллегами. Этот скандал может сказаться и на отношении новой администрации к России. Теперь члены команды Трампа наверняка будут куда более осмотрительны в своих связях с Москвой.

«Теперь Тиллерсон (Рекс Тиллерсон, госсекретарь США. — RT) будет более сдержан в отношении России. И преемник Флинна будет иметь отнюдь не пророссийскую позицию. Он вряд ли позвонит нашему послу и поздравит его с Рождеством и Новым годом, — заметил в интервью RT профессор Академии военных наук американист Сергей Судаков. — А это значит, что сейчас отношения между Россией и США меняться быстро не будут. И очень важно будет дождаться встречи Путина и Трампа. До этого вся команда Трампа будет бояться делать какие-то шаги».

Палки в колёса

Уход Флинна — это, несомненно, удар по ещё не сформированной команде Трампа и серьёзная победа антитрамповских сил. Не исключено, что за этой отставкой стоят оппоненты президента-республиканца из демократического лагеря.

Reuters

«Сам скандал был выгоден тем силам в американском истеблишменте и тем силам в американской законодательной власти, которые пытались заставить Дональда Трампа и представителей его администрации следовать внешнеполитическим курсом, который выгоден американскому политическому истеблишменту, и не менять в корне отношения между Вашингтоном и Москвой», — заявил в интервью RT эксперт по российско-американским отношениям, политолог Виктор Олевич.

Противникам Трампа удалось добиться небольшого тактического преимущества. По мнению Олевича, отставка Флинна на время отодвинет серьёзные реформы в отношениях США с Москвой. И, конечно, оппоненты Трампа попытаются развить успех и пробить новые бреши в рядах сотрудников администрации президента.

«Те, кто добивался отставки Флинна, будут пытаться дальше развивать этот скандал, чтобы показать, что не только Флинн, но и другие деятели в новой администрации имеют некие несанкционированные связи с Москвой и отстаивают не американские интересы, а интересы других государств», — предполагает Олевич.

Правда, есть и другое мнение о причинах громкой отставки Флинна. Некоторые эксперты считают, что это результат внутренних конфликтов в администрации.

«Люди там разные. Раньше они друг с другом не сталкивались. Значит, возможны какие-то трения и разногласия. А повод всегда найдётся», — прокомментировал ситуацию Павел Подлесный.

Сам виноват

Флинн всегда отличался самостоятельностью суждений. Отчасти этим объяснялся его уход из армии. Также он неоднократно был замечен в «порочащих связях с Россией»: в качестве главы управления разведки Министерства обороны США Флинн посещал Москву и встречался со своим коллегой Игорем Сергуновым. Неблагонадёжный бэкграунд в сочетании с крайним индивидуализмом в итоге могли сыграть с Флинном злую шутку.

«Флинн уверенно и самостоятельно пришёл к своей отставке, — отметил Судаков. — За свою карьеру Флинн много решений принимал самостоятельно и часто действовал не по уставу. И сейчас он пострадал в большей степени из-за своего характера и из-за того, что не придал значения разговору с нашим послом».

Однако между строк читается иная причина отставки советника президента США по национальной безопасности: Флинн пострадал из-за позиции по России. По мнению Судакова, американская общественность воспримет уход Флинна как результат его попытки наладить отношения с Москвой.

«Это также определённый сигнал для всей команды Трампа, что только один игрок может решать вопросы с Россией, — подчеркнул Судаков. — Для Трампа это выгодно: он чётко понимает, что вся ответственность за налаживание или ухудшение отношений с Россией лежит на нём. И никакие его советники не могут напрямую быть вовлечены в процесс взаимодействия России и США».

Reuters

Проявление слабости?

История с отставкой Флинна развивалась довольно стремительно. И следует признать, что Трамп легко сдал своего советника по национальной безопасности.

«Эта отставка показывает некоторую слабость новой администрации, — отметил Олевич. — В этом случае Трамп и его окружение не были готовы использовать политические рычаги для отстаивания своей позиции».

В результате отставки Флинна позиции Трампа несколько ослабли. И противники президента не преминут этим воспользоваться.

«Теперь будут внимательно смотреть на Прайса (министра здравоохранения и социальных служб. — RT) и на Тиллерсона, который может стать первым, на кого могут вбрасываться новые партии компромата», — сказал Судаков.

Подобная мягкотелость администрации, конечно, не прибавит ей авторитета. Но эксперты призывают не драматизировать ситуацию: во-первых, всё, что происходит с президентом Трампом, происходит впервые, а во-вторых, команда республиканца пока совсем не сыгранна и для выработки согласованной стратегии ей понадобится как минимум год.