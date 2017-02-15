«Евровидение» как отражение агрессии Кремля. Песней по танку огонь!

Группа крайне "креативных" организаторов великого национального трансгендерного конкурса нации «Евровидение» заявила о своем решительном уходе из проекта. Очень трогательный пост они написали. Не важно, кто эти люди, но по их словам, они всю свою душу вложили в организацию проекта, работали целыми сутками, фактически не доедали, однако их не поняли. Одни бусики в качестве эмблемы «Евровидения» чего стоят.

Настоящий фурор произвели в Интернете, каждый пользователь нашел в них что-то свое. Диапазон крайне широк: от анальных шариков (есть специалисты в «Радикальной партии», которые помогут вам понять, что это за девайс) до стилизованной прически Юлии Владимировны Тимошенко – праматери «Евровидения». По моим расчетам Кыцюндер должна помнить те золотые времена, когда на «Евровидении» победила «Абба», а не разочарованный в ориентации бородатый мужик. Кстати, на нашего Лещенко похож. Одно лицо.

Проделав колоссальную подготовительную работу, организовав два тура конкурса по отбору певцов ртом из воюющей нации на «…видение», они, эти мужественные работники креатива и шариков, вынуждены уйти. Напоследок команда шоу подарила всем нам чудесный слоган: «Евробачення», до побачення». Что характерно, на русском не звучит, а вот на праматери арийских языков читается и слышится как, песня! Не уверен, что этот слоган выговорит спикер Парубий, но не ему же открывать шоу, не так ли?

Причины ухода «креативщиков» не совсем понятны. НОКУ (Национальная общественная телекомпания Украины) по-прежнему ассоциируется у меня с полуразрушенным «небоскребом» на Мельникова, в котором разваленные туалеты прекрасно вписываются в многоэтажную зону, сделанную на базе фильма «Сталкер» Тарковского. Загаженные бетонные конструкции, куски бобинного магнитофона, лужи воды, поломанные куклы, странный лифт, в котором постоянно воет ветер. Это, чтобы вы понимали, сердце будущего песенного шоу.

И знаете, почему они ушли по официальной версии? Потому что новый руководитель конкурса (даже не хочу знать, кто это) увеличил на двести «лямов» бюджет мероприятия. Тем самым он, падлюка, убил веру «каманды» в проведение «честного и прозрачного «Евровидения». Увеличение бюджета еще никогда в истории человечества не приводило к конфликтам именно на этой почве. Думаю, все дело в правильном распределении средств. Совестливые «отказники» как бы намекают, что оставшиеся ублюдки пришли пилить примерно 855 миллионов гривен. Теперь главный там некий Грицак. Чел, видимо, сразу сел на «потоки», дав понять, что началась «серьезная, вдумчивая работа».

Не мне вам говорить, какое значение имеет проведение шоу с Кончитой в стране, которая третий год всеми силами отражает вооруженную агрессию Кремля. Сотни танков, самоходных орудий и систем залпового огня ежедневно нарушают предательские «Минские соглашения». Миллионы потенциальных террористов, наслушавшись пропагандистских спикеров РФ, безнаказанно гуляют по просторам и даже весям Украины, норовя при удобном случае реализовать план «Шатун». Волонтеры и патриоты собирают продукты и тепловизоры для отражения вторжения «мордора». По количеству средств, собранных на тепловизоры, наша страна занимает первое место в мире по версии журнала «Форбс». Тарифы растут, премьер Гройсман намекает, что скоро надо будет осторожно заходить в лифт, поскольку – веерное отключение. А время ведь такое. Неспокойное. Поэтому, собираясь воспользоваться лифтом, позаботьтесь о трехдневном запасе продуктов. Это как минимум. У нас же европейская система спасения людей, застрявших в лифтах. Исключение составляют только платные лифты Житомира. Там люди заинтересованы в извлечении застрявших, чтобы возобновить работу источника поступления денег.

Короче, вы поняли, что без песенного конкурса «Евровидение» Украине аж никак не остановить нашествий РФ на западную цивилизацию.

«Е-видение» должно продемонстрировать миру: Украина поистине великая держава, поскольку Джамала является символом нации, хотя она и татарка. Все мультикультурно и по-европейски. Да, нам не дали безвиз, но, согласитесь, кому это сегодня интересно? Только озабоченным кремлевским троллям, которые уныло спрашивают: ну шо, а когда вы поедете в Париж круассаны жрать? Мы ща проведем «Евровидение» и продемонстрируем миру, что являемся самой поющей нацией ЕС.

Не случайно именно сегодня, в день святого Валентина, то есть во вторник, началась продажа билетов на «Евровидение». Напомню, конкурс должен пройти в мае и стать глобальным событием, способствующим окончательной деоккупации Крыма, Донецка и Луганска. Однозначно. Никакие трусливые креативщики, которые сбежали с поля боя, не остановят песенную поступь. Вы посмотрите, как мы держимся! Адвеевка, гуманитарная катастрофа?! Да по херу, вот вам билеты по пятьсот евро! На «Евровидение»! Вы представляете, какой сейчас начнется ажиотаж при повышенной минимальной зарплате в 101 евро?

Безусловно, на шоу придут ветераны АТО со своей пиротехникой, вывезенной из зоны отражения агрессии Путина. Таких эффектов на «Евровидении» еще не было и вряд ли будут. Экономика Украины, по словам Гройсмана, развивается так быстро, что Сингапур остался далеко позади. И венцом всего станет шоу трансгендеров. Повеселимся от всей души. И никакие уроды, которые пытаются навязать нам слоган «Евробачення, до побачення» не в состоянии сорвать исконно украинский праздник, который покажет Трампу, что Украина – не объект, а субъект мировой геополитики. Путин будет побежден, поскольку полуфинал конкурса состоится 9 мая. И бородатые женщины окончательно закрепят место нации в истории земной цивилизации.