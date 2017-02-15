Евровидение Киев 2017: К чему приведёт смена организаторов. Большой распил и откат

На Украине стартовала продажа билетов на Евровидение-2017. Киевский корреспондент RT проверил, легко ли купить билет, и не смог этого сделать, столкнувшись с многотысячной очередью. По словам кураторов Евровидения, новые кадровые перестановки среди организаторов конкурса в украинской столице не должны отразиться на его проведении. Продажа билетов могла стать подтверждением этих слов. Конкурс уже находится в центре ещё одного скандала: более 20 сотрудников Национальной общественной телерадиокомпании Украины, которая занимается подготовкой Евровидения, отказались от работы. Эксперты уверяют, что причина конфликта — борьба за денежные потоки вокруг мероприятия. Сильно ли выросла смета Евровидения — в материале RT.

Корреспондент RT не смог купить билет на песенный конкурс «Евровидение-2017». Утром 14 февраля представители сервиса по продажам билетов concert.ua сообщили, что в 21:15 по московскому времени покупателям станут доступны около 70 тыс. билетов на репетиции участников Евровидения, а также на оба полуфинала и финал. Но в указанное время на центральной странице сайта они не появились: найти их можно было только через поиск.

В наличии были билеты исключительно на финальный концерт, который состоится в Международном выставочном центре 13 мая. Цены оказались довольно высокими — от 1 тыс. ($40) до 16 тыс. грн. ($500). Но это не повлияло на число желающих приобрести билет. Сайт системы показал, что перед корреспондентом RT в очереди оказались около 8 тыс. человек.

Тем временем на Украине не утихает скандал, связанный со сменой организаторов конкурса. «В декабре, после обеспечения нашей команды подтверждением от Европейского вещательного союза того, что «Евровидение-2017» действительно состоится в Киеве, у нас забрали полномочия, назначив нового фактического руководителя конкурса, которого наделили правом полного контроля всех аспектов. Это назначение и действия, которые его сопровождали, остановили на два месяца работу над проектом, работа нашей команды была полностью заблокирована», — говорится в заявлении, которое подписал 21 сотрудник Национальной общественной телерадиокомпании. Среди отказавшихся заниматься Евровидением — два заместителя директора телерадиокомпании Александр Харебин и Виктория Романова, а также ивент-менеджер Денис Блощинский. Европейский вещательный союз пока не отреагировал на очередное тревожное известие из украинской столицы.

Александр Харебин

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Новый менеджер

Это уже вторая смена руководства за последние три месяца.

В начале ноября заявление по собственному желанию написал глава Национальной телекомпании Зураб Аласания. «Этот поступок не является шантажом власти, он является предположением, что в переходный период компанию должен возглавить человек более компромиссный, гибкий, способный договариваться и справляться с противоположными интересами и интересующимися», — заявил он.

Позднее стало известно, что сотрудники Национальной телекомпании недовольны новым куратором — Павлом Грицаком. Именно он занимался организацией Евровидения, которое проходило в Киеве в 2005 году. «Во второй половине декабря прошлого года я был приглашён как антикризисный менеджер. Возможно, были какие-то жёсткие шаги или интенсивная работа, но учитывая, сколько времени остаётся до старта Евровидения, мы должны каждый день принимать определённые решения», — заявил на брифинге Грицак. Никаких заявлений об увольнении руководству Национальной телекомпании пока не поступало.

Павел Грицак

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Денежные потоки

Новый кризис-менеджер мог появиться из-за отставания от графиков подготовки к конкурсу.

Ранее Александр Харебин заявлял, что страна отстаёт на три месяца, а затем — уже на месяц от установленных сроков. Продюсер песенного конкурса пообещал оперативно ликвидировать разрыв.

Но главной причиной происходящего сам Харебин назвал борьбу за денежные потоки.

«Одним из толчков к нашему уходу стало принятие сметы конкурса, которая была согласована Павлом Грицаком и выросла на 50% от того, что было в начале декабря», — заявил Харебин в интервью «Украинской правде».

Изначально расходы на песенный конкурс составляли 655 млн грн. ($23,8 млн), а от его проведения телекомпания рассчитывала получить 200 млн грн. ($7,2 млн) прибыли и направить её на своё развитие. Затем оказалось, что суммарный бюджет конкурса вырос уже до 855 млн грн. ($31 млн).

«Если всё так и есть, то мои предсказания о Евровидении в Киеве как способе разворовать очередной бюджет сбываются. Ну почему я не удивлён? Когда же вы уже наворуетесь», — написал на своей странице в социальной сети Facebook внефракционный народный депутат Борислав Берёза.

globallookpress.com

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Организаторы конкурса уверяют, что очередной конфликт не повлияет на качество проведения Евровидения. В сообщении вице-премьера Украины Вячеслава Кириленко говорится, что в подготовке конкурса задействованы сотни украинских и иностранных специалистов. «В процессе подготовки к такому масштабному событию в команде могут происходить определённые кадровые изменения. Однако никакие персональные решения не повлияют на качество проведения Украиной песенного конкурса «Евровидение-2017»: мероприятие будет проведено качественно и в полном соответствии с высокими стандартами Европейского вещательного союза и требованиями широкой зрительской аудитории Евровидения», — заявил Кириленко.