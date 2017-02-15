Глава Карелии решил уйти в отставку

15.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Глава Карелии Александр Худилайнен, возглавивший республику в 2012 году, обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой о досрочном сложении полномочий.

Он назвал свое решение обдуманным и взвешенным, подчеркнув также, что не намерен принимать участие в выборах в регионе в сентябре 2017 года.

«Нужно дать возможность кандидату президента показать себя в Карелии, предложить жителям достойный путь ее развития», - сказал Худилайнен, передает ТАСС.

Отставки губернаторов российских регионов начались с прошлой недели. Уже сменились главы Новгородской области, Пермского края, Бурятии и Рязанской области.

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