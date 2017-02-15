Гобой пел, любил, шутил

8 февраля лауреат международных конкурсов Алексей Балашов играл на гобое в сопровождении симфонического оркестра Хакасской республиканской филармонии.

Московский музыкант привёз в Хакасию программу «От Вивальди до Пьяццоллы». Концерты для гобоя с оркестром звучат не часто. В солистах обычно скрипка, фортепиано. А гобой считается оркестровым инструментом. Между тем, по мнению многих музыкантов, он ближе всех своих собратьев к человеческому голосу. В переводе с французского его название означает «высокое дерево». Инструменты, считающиеся прямыми предшественниками современного гобоя, известны с античности и сохранились в первозданном виде в разных культурах. Может, поэтому особенно хороша в репертуаре для гобоя музыка давно ушедших композиторов. Когда Алексей Балашов исполнял произведения Антонио Вивальди, слушатели представляли замки, балы, прекрасных дам и отважных рыцарей.

Музыкант не боится экспериментировать. На сцене Хакасской республиканской филармонии имени В.Г. Чаптыкова была представлена премьера — «Концертино для гобоя с симфоническим оркестром» молодого, но титулованного композитора из Санкт-Петербурга Артура Вабеля. Это сочинение было написано в 2016 году специально для Алексея Балашова. Произведение авангардное, непростое, немного необычное по звучанию. Алексей был очень рад, что хакасская публика поняла и оценила эту музыку.

Один из самых известных гобоистов России много гастролирует по стране и миру. В Хакасию он приехал уже второй раз и надеется, что не последний. Такая у нас тёплая публика, умеющая ценить профессионалов. И такой у нас замечательный симфонический оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств Хакасии Вячеслава Инкижекова. В одном из номеров концерта вместе с Алексеем Балашовым солировал гобоист из оркестра Очур Шораан, причём очень достойно, на фоне знаменитости он совсем не потерялся.

Всё великолепие звука и богатство технических возможностей гобоя Алексей Балашов продемонстрировал публике в концертной фантазии Антонио Паскулли на темы из оперы Джузеппе Верди «Сицилийская вечерня». Играя Паскулли, музыкант использовал технику перманентного дыхания, доступную очень немногим.

«Первый раз в жизни я слышала выступление гобоиста. Просто потрясающе! Настолько выкладывается музыкант и настолько сложно так надолго задерживать дыхание, а ведь он ещё в это время играет. А какие нежные звуки издаёт инструмент! Я бы ещё послушала!» — написала в Сети в отзывах на концерт пользователь Ольга Михайловна.

На концерте грамотно чередовались сложная и более доступная для восприятия музыка, сочинения композиторов ушедших веков и современных авторов. Прозвучали знаменитое танго Карлоса Гарделя из кинофильма «Запах женщины» и музыка короля танго Астора Пьяццоллы. Публика долго не отпускала музыканта. В заключение концерта Алексей Балашов «пошутил» — исполнил на бис «Шутку» Иоганна Себастьяна Баха.

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