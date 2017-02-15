МИД и Госдума ответили на заявление Белого дома про Крым

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировали призыв Белого дома вернуть Крым Украине.

В частности, Володин заявил, что любые разговоры об отчуждении Крыма из состава России являются посягательством на целостность страны.«Не надо вообще эту тему поднимать. Какой-то там пресс-секретарь что-то сказал… Послушайте, там еще кто-то скажет», - сказал спикер, передает ТАСС.

Володин также сообщил, что в предвыборной программе президента США Дональда Трампа «было все сказано: урегулирование отношений с Россией, с Китаем, прекращение военных действий, борьба с терроризмом».

Вместе с тем, официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя высказывания Белого дома по Крыму, заявила: «Мы свои территории не возвращаем. Крым - это территория Российской Федерации», передает РИА «Новости».

Во вторник пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп дал ясно понять, что ожидает от Москвы деэскалации насилия на Украине и возвращения Крыма.

В Вашингтоне также заявляли, что не планируют отменять санкции против России, пока Крым не будет передан Украине.

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