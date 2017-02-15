МИД России объявил войну фейковым новостям

Мария Захарова сообщила, что количество фейковых новостей и прочей дезинформации идущих из зарубежных источников в адрес России и затрагивающих её внешнеполитическую деятельность достигло такого масштаба, что требует серьёзного и главное методичного подхода к опровержению.

В связи с этим МИД РФ намерен не просто опровергать ту ложь, которая и ранее не оставалась без внимания, но будут приводить доказательства, основанные на фактах и документальных свидетельствах, чтобы разоблачать авторов фальшивок.

"Мы на сайте МИД в ближайшее время запустим свой проект, мы будем собирать фейковые новости ведущих зарубежных СМИ, не только их, но и заявления официальных представителей различных стран"», — заявила на брифинге официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Среди примеров фейковых новостей Захарова привела несколько публикаций. Это и доклад некоего американского центра Atlantic Council о "неизбирательных ударах России по Алеппо", и обвинение сирийской армии в применении химического оружия. В одном ряду с ними стоят "новости" о желании России сделать подарок Трампу и в качестве такового выдать США Эдварда Сноудена, или об "инициативе Сергея Лаврова о разделении Македонии".

Все эти сообщения, ссылающиеся на "неназванные источники" или "источники, пожелавшие остаться неназванными", а попросту рождённые в недрах самих СМИ, распространивших их, относятся к информационным вбросам. Как заявила Захарова, распространением ложной информации грешат не только представители СМИ, но и официальные представители официальных ведомств различных стран.