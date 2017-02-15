Министерство спорта в Хакасии временно возглавит тренер по велоспорту

Место Валерия Денщикова, которому ранее предложили возглавить администрацию правительства республики, займёт Виктор Струков.

Но сначала он должен будет пройти процедуру согласования с главой республики. До работы в министерстве Струков трудился тренером по велоспорту. Имеет чин государственной гражданской службы – действительный государственный советник Хакасии первого класса. Награждён нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта». В министерстве спорта Хакасии с 2009 года, год назад стал правой рукой руководителя ведомства. О намерении возглавить минспорта Виктор Струков сообщил сегодня во время пресс-конференции, на которой побывал корреспондент газеты "Хакасия".

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