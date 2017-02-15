Министерство спорта в Хакасии временно возглавит тренер по велоспорту

15.02.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Место Валерия Денщикова, которому ранее предложили возглавить администрацию правительства республики, займёт Виктор Струков.

Но сначала он должен будет пройти процедуру согласования с главой республики. До работы в министерстве Струков трудился тренером по велоспорту. Имеет чин государственной гражданской службы – действительный государственный советник Хакасии первого класса. Награждён нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта». В министерстве спорта Хакасии с 2009 года, год назад стал правой рукой руководителя ведомства. О намерении возглавить минспорта Виктор Струков сообщил сегодня во время пресс-конференции, на которой побывал корреспондент газеты "Хакасия".

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 6 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,301