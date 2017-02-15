На границе с Европой с пассажиров собирают средства на АТО

С прозрачными ящиками люди в форме заходят прямо в автобусы. Пограничники уверяют: все законно

В редакцию «Вестей» обратились несколько украинцев, которые во время поездки в Европу столкнулись со странной ситуацией. Говорят, что наши пограничники собирают деньги на АТО и что люди, опасаясь неприятностей при прохождении паспортного контроля, послушно сдают пожертвования.

В Госпогранслужбе нас заверили, что деньги собирают не их сотрудники, а волонтеры. Но даже этот факт шокирует экспертов: с протянутой рукой стоят уже сразу на границе.

Деньги дают все

«Я вчера ехал в Германию на автобусе. На пункте пропуска Шегини (граница с Польшей) в салон зашел пограничник. У него в руках был прозрачный ящик с прорезью для денег. Мужчина объяснил, что собирает деньги на АТО. Кинули почти все пассажиры, в основном давали по 20 гривен. Спустя пару минут уже другой пограничник собрал наши паспорта», — рассказал нам киевлянин Сергей и предоставил фотографию.

«Вести» позвонили в Госпогранслужбу выяснить, правда ли это. «Эта информация не отвечает действительности», — сказал нам спикер Госпогранслужбы Олег Слободян. Посмотрев фото, он заверил нас, что форма, знаки различия и головные уборы у просителей не их ведомства. Он также попросил нас дать ему время разобраться в ситуации.

И после уточнил: «Я выяснил, что неподалеку от пункта пропуска работают три волонтерских организации. Представители благотворительных фондов собирают деньги. Но не на границе, а рядом. А за все, что происходит за пределами пункта пропуска, мы ответственности не несем».

Киевлянин Сергей очень удивился, мол, не сомневался, что деньги собирали именно служащие: «Я не слышал, что именно говорил пограничник. Но весь автобус подумал, как я, и не кинуть деньги было стремно. Мало ли, как это отразится на пересечении границы. Да и граница — не вокзал, кого попало в автобус не пустят. Тем более что до 2014 года была практика, когда водитель собирал с пассажиров деньги — на взятки пограничникам. Но после Майдана люди перестали давать».

Сотрудники фирмы-перевозчика, с которой связались «Вести», опросили водителей и выяснили, что в автобусы действительно заходят волонтеры в форме. «Пока опросили только водителей, которые ездят через Шегини. Все подтвердили, что в салон пускают волонтеров. Те представляются, называют добробат, которому собирают помощь, и ходят по салону», — сказала нам Людмила из фирмы международных пассажирских перевозок.