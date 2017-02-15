На вертолёте за белым медведем и уха из реликтовой рыбы. Как гуляют ямальский губернатор и прокурор

Губернатора Ямало-Ненецкого округа заподозрили в охоте на землях заповедника и ловле краснокнижной рыбы. Ранее на него пытались подать заявление в прокуратуру, но там не нашли доказательств для возбуждения дела против главы региона. Но на новые фото и видео из заповедника попал не только губернатор, но и главный прокурор Ямала. Если, конечно, это не заговор двойников.

«Новая газета» опубликовала фото и видео из Таймырского заповедника, на которых видны люди, очень похожие на губернатора Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Кобылкина и прокурора региона Александра Герасименко. В материалах видно, как мужчины ловят арктического гольца — рыбу, занесённую в Красную книгу. Изучив рельеф местности на видео, журналисты заключили, что краснокнижную рыбу ловили на особо охраняемой природной территории — заповеднике «Таймырский».

В видеоролике слышно, как мужчины искренне радуются улову. При этом сами же отмечают, что рыба, которую они поймали, крайне редкая.

— Вот он, наш родной голец, которого мы мечтали поймать! Вот он, вот он, вот он! Вот он, красавец наш, красавец! Вот он. — Ну этот неплохой, да. — Вот он, красавец наш. — Это реликтовая рыба, кстати, между прочим. — Вот он, красавец наш, вот он.

Счастливый рыбак с запрещённой к отлову рыбой и прокурор Ямала Александр Герасименко

Похоже, они ловили её для удовольствия, потому что, судя по видео, вскоре после улова мужчины сварили из рыбы уху, а разливал её по тарелкам мужчина, очень похожий по голосу и внешнему виду на губернатора Ямало-Ненецкого округа Дмитрия Кобылкина. Именно он называет пойманного гольца реликтовой рыбой.

— Давай, что тебе ложить, смотри (предположительно, губернатор Кобылкин). — Рыбку можно чуть-чуть, — (очень тяжело дышащий мужчина с голосом, очень похожим на прокурора Герасименко). — Что вы там, морковки нахерачили, что ли? — Там всё, помидоры, морковка… — Зачем? — В смысле? Уха же. — Настоящая уха — только рыба. Соль и рыба только.

Один из участников рыбалки-охоты очень уж похож на губернатора Кобылкина

Отметим, что рыбалка в заповеднике, о которой идёт речь, произошла ещё в конце 2015 года. Тогда в соцсети попало видео, снятое с борта вертолёта, пролетавшего над землями заповедника на высоте не более 100 метров (над землями охраняемых природных территорий запрещены полёты на высоте менее 2 тысяч метров). Вертолёт распугивал стадо бизонов, занесённых в Красную книгу, и преследовал белого медведя. При этом, судя по раскраске, воздушное судно принадлежало службам МЧС.

Вертолёт, на котором летали над заповедником

Двойник прокурора Ямала на борту вертолёта

«Новая газета» написала письмо в прокуратуру РФ с просьбой расследовать инцидент, однако получила официальный ответ, в котором указывалось, что нет никаких доказательств того, что губернатор и прокурор Ямала имели отношение к браконьерству.

Основания для проведения проверки (служебного расследования), организации доследственной проверки и принятия мер реагирования в отношении Герасименко А. В. не имеются… Достоверных и объективных данных, подтверждающих причастность Герасименко к вылову на территории заповедника «Таймырский» занесённого в Красную книгу арктического гольца и нахождения указанного прокурорского работника «на борту летавшего над заповедником вертолёта», в ходе проверки не получено. Ответ прокуратуры на запрос «Новой газеты»

Полученные новые фотографии с заповедника «Новая газета» также намерена направить в прокуратуру РФ.

Это не первый раз, когда фото досуга официальных лиц государства вызывают вопросы об этике, морали и нарушении законов. К примеру, Medialeaks писал о чиновнике из Кемерово, постившем в инстаграм фотки голых женщин, золота и конопли.