Не такая уж и Няша... Как Поклонская встала в первые ряды ханжеского движения за цензуру

Наталья Владимировна Поклонская стала известна общественности в марте 2014 года, в связи с событиями в Крыму. Не согласившись с новым киевским режимом, с захватом власти на Украине, Поклонская стала прокурором республики Крым. Решительная позиция молодого прокурора произвела колоссальный эффект на общественное мнение России: она вызывала восхищение и гордость сограждан.

Одним из первых дел Поклонской на посту прокурора было обвинение активиста евромайдана Костенко. По решению суда он получил 4 года и 2 месяца колонии. Так же Поклонская представляла обвинение в деле о взятке ялтинского помощника прокурора.

Поклонскую рисуют, посвящают ей песни, набирающие за первые сутки после публикации более миллиона просмотров:

Всё это создаёт прекрасный положительный образ честного, смелого и активного правозащитника и милой девушки.

Первые неоднозначные комментарии в СМИ, относящиеся к Наталье Поклонской, связаны с акцией «Бессмертный полк» 2016 года. Как известно, международная акция, ежегодно проводящаяся в День Победы, посвящена памяти участников и жертв Великой Отечественной и Второй мировой войны. В рамках акции «Бессмертный полк» участники шествия несут в руках портреты погибших в ходе войны родственников. Поклонская, принимая участие в акции, в руках несла икону последнего представителя царской династии, Николая II. По-разному можно относиться к исторической личности императора. Да, Русская православная церковь Николая и всю его канонизировала,…но какое всё это имеет отношение к «Бессмертному полку»? Что символизирует проход с иконой Николая в рамках акции памяти жертв второй мировой? Поступок неоднозначный, и реакция на него была неоднозначная.

Но, это личное дело каждого, на это у Поклонской было право…

Но на шествии с иконой история любви Поклонской к последнему императору России не закончилась.

В сентябре 2016 года Поклонская покидает крымскую прокуратуру и избирается в Госдуму по спискам от партии Единая Россия и переезжает в столицу. Внимание СМИ к её персоне вновь возрастает. Выходит множество материалов о том, как она читает стихи, надевает прокурорский китель, рассказывает о новой депутатской квартире в Москве. Но это внимание могло быстро утихнуть, если бы не следующий казус.

Поклонская направила в прокуратуру запрос о проверке ещё не вышедшего фильма Алексея Учителя – «Матильда». Это обращение вызвало общественный резонанс. Публика раскололось на право имеющих и право защищающих.

Своё обращение депутат госдумы объяснила тем, что к ней обратились более 100 человек с просьбой разобраться: фильм оскорбляет чувства верующих.

И тут возникает множество вопросов. Как? Как фильм, который ещё не вышел на экраны, может оскорбить чьи-либо чувства? Представители общественной организации «Царский крест» поражают своей проницательностью: они определили, что фильм порочит память святого Николая, содержит антироссийские и антирелигиозные провокации…. Хотя выход «Матильды» в прокат назначен только на конец марта.

Это какой-то театр абсурда. В сознании современного русского общества последний царь и самый кровавый и святой одновременно, но дело не в этом. По-разному можно относиться к историческим персоналиям, неизменным остаётся одно: история – это то, что БЫЛО. Прошедшее время. И самое адекватное, что мы можем сделать со своим прошлым – просто его принять. Так почему же история любви ещё тогда наследника царского престола (и ещё тогда совсем не святого) с прекрасной балериной – это какая-то запретная тема? Ведь это просто БЫЛО, и всё. Почему в сознании Поклонской и православных активистов история первой любви – это что-то порочное?

И, наконец, последний вопрос: как вообще можно оскорбить чувства верующих? Истинно верующий человек не усомнится в своей вере, что бы ему ни показали. Он не оскорбится, потому что он знает для себя истину и она настолько велика и понятна, что едва ли такое чувство может оскорбить какой-то фильм.



Почему бы не оставить зрителю право самому решать- хорош ли фильм, интересна ли книга? Мы это уже проходили: был и самиздат, и подпольные концерты...

Нам опять пытаются навязать цензуру, причем не в самом приятном её проявлении. Права малых групп истеричных фанатиков пытаются поставить выше прав большинства, ведь они требуют запретить выход фильма. Их это оскорбляет и они хотят, чтобы этот фильм не увидел НИКТО. Кому-то неприятна тема данного фильма. И как бы объяснить этим людям, что на фильм можно просто не ходить? Кажется, кому-то не рассказали, что можно не смотреть его в интернете, не читать на него отзывы. Можно вообще просто проигнорировать эту тему, коль она такая неугодная.

И это далеко не первый случай подобного рода нападок на произведения искусства. Но как так вышло, что маленькое нервное общество хочет решать, что кому смотреть/снимать/писать/петь и т.д. И как так получилось, что такой честный и смелый юный прокурор Наталья Поклонская, встал в первые ряды этого нездорового ханжеского движения?

«Цензура – это тоже самое, что сказать взрослому мужчине, что он не может есть стейк, потому что его не может прожевать младенец». (Марк Твен)