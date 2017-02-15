Неубиваемый Су-25: почему бронированный «Грач» незаменим

Говорят, что незаменимых вещей в мире не существует. Однако самолет для непосредственной поддержки войск на земле, разработанный еще в конце 70-х годов прошлого века, бьет это утверждение по всем параметрам. Без малого 40 лет Су-25 выполняет боевую работу в разных уголках мира, и на пенсию легендарный «летающий танк», похоже, не собирается.

Летуны, спасибо вам!

Главное в истории любой военной техники - боевое применение. По этому показателю практически ни один боевой самолет, что отечественный, что зарубежный, не может вплотную подобраться к уникальным рекордам штурмовика Су-25. Один из самых живучих самолетов в мире в разное время состоял на вооружении тридцати государств, так или иначе имевших военно-техническое сотрудничество с Советским Союзом. За десятилетия боевой службы бронированный одноместный штурмовик поучаствовал в десятках конфликтов, а с географической точки зрения проще сказать, где этот самолет не воевал, чем перечислять районы боевой работы.



Несмотря на то, что минувшее десятилетие запомнится большинству как время высоких технологий, беспилотников и прочего военного хай-тека, Су-25 продолжает выполнять поставленные задачи и «давать огня» там, где это нужно больше всего. Живучесть самолета - главное качество, за которое бронированного «Грача» уважают летчики по всему миру. Еще во время военной операции советских войск в ДРА штурмовик подтвердил главное правило той войны: даже несколько попаданий из «Стингера» не могут вывести машину из строя.

Ветераны войны в Афганистане отмечают, что в отдельных случаях штурмовики Су-25 после боевых вылетов имели с несколько десятков повреждений, но все равно благополучно достигали аэродромов базирования. Бронированная капсула, защищенные особым способом топливные баки и силовая установка позволяли и позволяют выполнять боевую работу на средних и сверхмалых высотах. Отдельной строкой в боевом применении Су-25 идет операция по принуждению Грузии к миру в 2008-м. Чего только стоит история спасения командира авиационного полка, тогда еще полковника, а ныне командующего дальней авиацией Сергея Кобылаша и капитана Ивана Нечаева.

Возврат на базу другого российского летчика, полковника Олега Молосова можно было бы списать на везение, удачу, и на что угодно еще по одной простой причине - поверить в то, что самолет уцелел после стольких попаданий очень тяжело. Фотографии разворочанных взрывами мотогондол и порванных осколками частей фюзеляжа изумили экспертов - самолет «едва дышал», но помог летчику вернуться на базу. По прилету и осмотру стало ясно, что фюзеляж имеет минимум 80 повреждений. Вернувшись на одном двигателе, летчик продемонстрировал не только отличную выучку и пилотажные навыки, но и подтвердил качество работы советских авиастроителей.

Беспилотники атакуют

На заре авиационной техники многим экспертам стало казаться, что замена опытного летчика на оператора в удобном кресле за сотни, или даже тысячи километров от места проведения операции - отличная идея. Плюсы у такого подхода и правда были - беспилотник значительно меньше по размерам, жизни оператора при выполнении поставленной задачи ничто не угрожает, а управляемым вооружением можно «достать» любого противника на земле. Однако и минусов по сравнению с применением штурмовой авиации обнаружилось немного. Главным доводом экспертом в пользу применения пилотируемой авиации является возможность применения управляемого и неуправляемого вооружения в условиях противодействия.

Эксперты поясняют, что ударный БПЛА в этом случае может применяться лишь ограниченно - «точечно» отработать и уйти обратно. В то время как дозвуковой штурмовик может нанести куда более существенный урон не только подвижным и неподвижным объектам противника, но и уничтожить живую силу на большей площади. Именно этим обстоятельством, а так же целым рядом ограничений продиктовано применение штурмовой авиации в связке с БПЛА. По ту сторону океана, в США, военные специалисты давно работали над вопросом вытеснения пилотируемой авиации, и постепенным переходом к средствам дистанционного уничтожения противника. Однако специалисты отмечают, что в случае полного замещения пилотируемой авиации значительно увеличивается риск потери авиационной техники.

Беспилотник с ракетами «воздух-поверхность» в силу конструктивных особенностей нельзя «навьючить» так же, как любимого «Бородавочника» сухопутных войск США - самолет поддержки А-10. Несмотря на торжество технологий и появление новых материалов, ни один разработчик в мире не стал оснащать свой беспилотник 20 или 30-мм пушкой. То же самое касается и средств защиты. На штурмовик можно установить комплекс радиоэлектронной борьбы для «активной обороны» ПЗРК противника, а на тот случай, если самолет все-таки обстреляют и даже попадут, есть предусмотренное разработчиком бронирование. В аналогичной ситуации с вероятностью почти в 100% беспилотник будет потерян, а войска рискуют остаться без прикрытия с воздуха.

В свою очередь, дозвуковой штурмовик после нескольких заходов на цель может не просто рассеять скопление живой силы противника, но и повредить (или уничтожить) технику, а пара штурмовиков в состоянии «погасить» крупное наступление. Несмотря на значительные инвестиции в ударные беспилотники, в Соединенных Штатах постепенное замещение пилотируемой авиации слегка «притормозили» именно из-за эффективности штурмовой авиации. Взвесив все за и против, начальство Пентагона решило оставить «кабана» в строю до 2022 года.

Рабочая лошадка

Хорошо сознает ценность отечественного штурмовика Су-25 и Министерство Обороны. Именно по причине феноменальной надежности, помноженной на уникальную живучесть и способность применять весь спектр управляемого и неуправляемого авиационного вооружения, модернизированные Су-25 останутся в составе ВКС минимум до 2020 года. Несмотря на это, у бронированных рабочих лошадок ВКС день ото дня становится все больше конкурентов. Комментируя ситуацию с перспективами Су-25 и штурмовой авиации в целом, военный эксперт Юрий Лямин пояснил, что помимо бронирования существует целый ряд параметров, напрямую влияющих на выполнение боевой задачи. «Роль бронирования уменьшается за счет более активного применения управляемого вооружения.

К тому же ударные вертолеты продолжают разрабатываться и серийно производиться», - отметил Лямин. По словам эксперта, чтобы превзойти надежную конструкцию и повысить боевые качества в новом перспективном самолете поддержки войск потребуется немалый объем работы. «Проблема разработки нового бронированного реактивного штурмовика заключается в том, что его создание и производство потребуют серьезных затрат и технологий. И опять же, встает вопрос о приоритетах - тут у всех кто может его потенциально создать, оказываются более приоритетные программы», - сказал эксперт. Боевое применение Су-25 в Сирии лишний раз показало, что действовать на переднем крае, в самом пекле и гуще боя бронированный хищник может и сегодня.

К тому же, вопреки мнению скептиков, до сих пор нет намеков на то, что исчерпан потенциал для модернизации машины. Эксперты говорят, что современные технологии в двигателестроении, авионике и вооружении могут надолго продлить жизнь штурмовику Су-25 и продержать его в строю. Пока беспилотные летательные аппараты наступают по всем фронтам, а многочисленные аналитики один за другим выпускают заключения о колоссальной отсталости штурмовой авиации, переоборудованные по последнему слову техники «Грачи» продолжают громить террористов везде, где потребуется. Никаких признаков усталости при этом самолет не демонстрирует. А это значит, что до проводов Су-25 на пенсию еще очень, очень далеко.

Автор: Дмитрий Юров

Фото: Вадим Савицкий / ТРК "Звезда", Минобороны России