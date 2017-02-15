После захвата территории айнов японские захватчики разевают рты на русские Курилы

Распоряжение о присвоении имен островам подписал ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев. А теперь Правительство Японии съехало с катушек.

От имени страны айнов колониальное японское правительство возмущается по поводу не своей территории. Оно направило протест России в связи с присвоением имен пяти ранее безымянным островам Курильской гряды. Об этом заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров колониального монголоидного правительства Японии Ёсихидэ Суга.

«Это неприемлемо, – возмущается он, – и противоречит позиции Японии. 13 февраля мы направили протест РФ по дипломатическим каналам».

Российские СМИ, в том числе и такие официальные, как tass.ru, толерантно встали на сторону японского колониального правительства. Это показывают заголовки новостей – «Япония направила протест РФ в связи с присвоением имен пяти Курильским островам» и т.д., в которых акцент делается на, якобы, присутствующие у Японии право на определение судьбы этих островов.

Надо понимать, японцы в 19-м веке захватили айнские острова и назвали их своими – то есть Японией. Российские дипломаты это всё прекрасно знают, но молчат, действуя на руку японцам и в ущерб России.

Официальные СМИ России наперебой и захлёбываясь от преданного виляния хвостом перед японцами, цитирую слова Суги. Которые абсолютно не интересны российским читателем (за исключением преступников).

Напомним, распоряжение о присвоении имен пяти безымянным островам Курильской гряды ранее подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

«В соответствии с федеральным законом "О наименовании географических объектов" и на основании предложений Сахалинской областной Думы, а также для увековечения памяти генерал-лейтенанта Деревянко К. Н., генерал-лейтенанта Гнечко А. Р., государственного деятеля, дипломата Громыко А. А., государственного деятеля, губернатора Фархутдинова И. П. и капитана дальнего плавания Щетининой А. И. присвоить наименования географическим объектам, расположенным на территории Сахалинской области», – говорится в документе.

Из пяти имён – три украинца и один татарин. Ничего не намекает на дискриминацию русского населения в России… А тут ещё бесноватые японцы.

Тем не менее, МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над Курильскими островами, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.