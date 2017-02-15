Прорыв Дамбы Оровилл: США необходима катастрофа или американское раздолбайство?

Вот уже несколько суток подряд весь мир пристально следит за чрезвычайной ситуацией, развивающейся в штате Калифорния на реке Фетер восточнее города Оровилл, США. Одноименная ему дамба вот-вот готова прорваться, более 200 тысяч людей уже покинули свои жилища. Однако, на это ЧП трудно смотреть, не держа в голове те проблемы страны, которые можно "утопить" в этой трагедии.Конечно, в первую очередь, хочется провести параллели с 911. Трагедия сегодня, в каком-то смысле, необходима Америке, чтобы перезагрузить общество. Кластеризация США - отнюдь не выдумка, но уже реально надвигающаяся действительность, особенно, учитывая скорость ряда негативных процессов, происходящих в американском обществе. Ненависть к соотечественникам должно смыть первой волной прорвавшейся плотины, особенно, принимая во внимание прогнозируемые последствия, которые может нанести сила стихии.Большая катастрофа способна отодвинуть внутренние разногласия на задний план и сплотить нацию вокруг одной проблемы. Метод "большой общей беды" прекрасно уже себя зарекомендовал как отличная анестезия.Одновременно с этим, в голову приходят недавние лозунги Калифорнии о желании покинуть Соединенные Штаты. После того, как дамбу прорвет, протестные настроения улетучатся мгновенно. Ну, и все же помнят, что большинство в штате голосовало за Хиллари Клинтон, верно?Конечно, можно попытаться возразить, что данное ЧП есть результат стечения обстоятельств, но как тогда ответить на вопрос - почему "золотой штат" абсолютно не интересовало состояние дамбы в течение, хотя бы, последних 20 лет? (ремонт не делали уже более 50 лет) Дамбы, которая гарантирует жизнь в регионе сотням тысяч людей?Агентство "Associated Press" выяснило, что плотина последние 10 лет вообще работала по временной лицензии. Разрешение на эксплуатацию закончилось еще в 2007 году, а новое контролирующие органы до сих пр не выдали. Впрочем, это не помешало дальнейшей эксплуатации дамбы.Характер поломки (вышел из строя основной водосброс плотины) предполагает версию и управляемого варианта выведения плотины из строя. Организовать диверсию большого труда не составляло - надо было лишь немного "помочь" уставшей инфраструктуре дать течь.Россия, к слову, уже предложила помощь американским специалистам, которые "борются" с разрушением плотины в Калифорнии. Правда, зачем американцам соглашаться на то, чтобы им мешали осуществлять привычный сценарий по ментальной реструктуризации населения США через большую трагедию? Ну, не Оровилл, так в другом месте шарахнет...