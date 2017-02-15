«Прыжок веры» в одну сторону

Вспомнил - пару дней назад 20-илетний дебил скинулся с высокоэтажного здания на юге столицы нашей Родины. Казалось бы, что тут такого? Неадекватов-то полно, так что нас, эмоционально-черствых, рядовым-скучным суицидом не удивишь!

Однако, оказалось, что самоликвидировавшийся "умник" - фанат компьютерной игры "Assassin‘s Creed". Играл он в это говно самозабвенно, день и ночь на протяжении долгих месяцев, даже от компа старался отходить по нужде как можно реже!

Ну и, в конце-концов чувак реально самозабылся - переселил сознание в виртуальное пространство игры, ощутил себя асассином, и решил совершить "прыжок веры" - в игре для ассасина спрыгнуть с крыши - что два пальца...!

Ну, оставил дурень дома записку про то, что типа, созрел для "прыжка веры", да и спрыгнул с высоты 23 этажей! Разбился, конечно - сознание-то игрок в виртуал переселил, а вот тело подвело - в реале зависло, законы физики не смогло обмануть!

Нет-нет, я понимаю : придурков, сумасшедших, шизиков и прочих уродов вокруг - что грязи! Но, блин, в 20 лет переселиться в сказку и убиться в реале "прыжком веры"? Этому игроку в армии бы послужить - в ВДВ-ДШБ (напрыгался бы с высот на всю жизнь!), или, хотя бы спортом заняться - думаю, мозги на место бы встали... Ну, или не встали бы...

А может и к лучшему то, что этот дегенерат ликвиднулся - не известно, каких чудовищ мог родить его спящий в виртуале разум! Взял бы, к примеру, этот игрок сабельку, да и пошел бы рубить в капусту "врагов" на улицах нашей родной Столицы!

ВОТ! А вы говорите - олимпийские объекты в Бразилии разрушаются, а из стен стадиона "Маракана" мародеры уже вырвали все кабели и сдали их в цветмет. Доморощенные асассины-бетмены - круче!

А вы, друзья, контролируете в каких компиграх и насколько плотно зависают ваши дети?