Путин и Трамп договорились о встрече, идет интенсивная подготовка её повестки

Договоренность о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа есть, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. В настоящее время идет интенсивная подготовка повестки этой встречи. При этом в Москве надеются на позитивную повестку обсуждения.

"Мы настроены на позитивную повестку, на восстановление полноценных отношений — политических, экономических, иных — с Соединенными Штатами Америки. Рассчитываем на такой же подход со стороны Соединенных Штатов Америки", — подчеркнула Валентина Матвиенко.

При этом спикер Совета Федерации признает, что невозможно в одну секунду растопить лед и очень быстро совершить перезагрузку политических отношений, сообщает "Интерфакс". Но, по мнению Матвиенко, есть абсолютное понимание, что и США и Россия в этом заинтересованы.

Разногласия, недопонимания и разные подходы к одним и тем же мировым проблемам будут рассматриваться в процессе диалога и поиска взаимоприемлемых решений, подчеркнула Валентина Матвиенко.

Один из таких вопросов – принадлежность Крыма.

"Крым является частью России, это выражение воли жителей Крыма. Для нас этот вопрос не подлежит обсуждению, — продолжила Матвиенко. — Другие трактовки этого вопроса неприемлемы".

Она отметила, что только встреча глав двух государств – России и США — позволит прояснить, уточнить позиции сторон, а также выработать пути дальнейшего взаимодействия.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что Дональд Трамп ждет, что России займется деэскалацией ситуации на Украине и вернет Крым.

"Мы свои территории не возвращаем", — ответила на это официальный представитель МИД России Мария Захарова.

16 февраля на встрече стран G20 в Бонне ожидается глава госдепартамента США Рекс Тиллерсон. Россию в Бонне будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров. Саммит лидеров G20 пройдет 7-8 июля в Гамбурге. Будет ли первая встреча Путина и Трампа в Германии или их встреча состоится ранее в Словении, Исландии или Финляндии — интрига пока остается.