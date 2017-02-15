Рельсовые войны Украины: Блокада головного мозга

В конце прошлого года небезызвестный депутат Семен Семенченко и его не менее отмороженные единомышленники из бандформирований «Айдар» и «Донбасс» организовали транспортную блокаду Донбасса. В качестве причин инициаторы озвучивали необходимость давления на руководство ДНР и ЛНР с целью освобождения военнопленных солдат ВСУ. В настоящее время перекрыто уже три железнодорожных перехода, что наносит ущерб региону и всей Украине.

Останавливаться на достигнутом организаторы блокады не намерены. «Мы собираемся перекрыть абсолютно все дороги, которые ведут на оккупированные территории и на территорию страны-агрессора», - заявил накануне координатор торговой блокады на Донбассе Анатолий Виногородский. Активист также отметил, что сейчас его люди привлекают все больше активистов, которые готовы блокировать торговые пути.

Очередной виток экономической блокады региона стал дополнением к массированному наступлению украинской армии на позиции народных республик. Впрочем, недавнее перекрытие жд-сообщения нельзя назвать сенсацией, ведь блокада неподконтрольных Киеву территорий началась почти 2,5 года назад и продолжается в настоящее время. Следует напомнить, что еще в ноябре 2014 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о прекращении выплат социальных пособий, зарплат и пенсий в зоне конфликта. Под удар также попала банковская системы и товарные потоки.

Правда транзит грузов оказался блокирован только по направлению в республики. По очевидным причинам исходящая продукция пересекала линию фронта без особых препятствий. В частности, поставки донбасского антрацита, на котором работают все ключевые ТЭС страны, с переменным успехом продолжались все это время. Кроме того, из Донбасса транзитом через всю Украину поставляется на экспорт продукция горно-металлургического комплекса. От нее по-прежнему сильно зависит наполнение украинского бюджета.

Теперь же украинские силовики, «закрывшие» Донбасс еще в начале конфликта, решили ударить по транспортной артерии. Последствия такого шага несут угрозу не столько Донбассу, сколько Украине в целом. Под угрозой срыва оказались отопительные работы и производство электроэнергии. В Киеве уже анонсировали введение чрезвычайного положения в энергетике. Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик в ходе заседания Антикризисного энергетического штаба.

Более того, эксперты в области энергетики уже говорят о приближающейся угрозе веерных отключений из-за дефицита топлива. «Ситуация действительно очень сложная и критическая. Угля, по моим подсчетам, хватит, если не будет поступлений, на 15, максимум 20 дней на электростанциях», - считает экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета «Киевэнерго» Иван Плачков.

Для бизнеса самовольная блокада силами карательных батальонов также рискует обернуться серьезными последствиями. Так, представители Днепровского меткомбината, Алчевского меткомбината и Алчевского коксохима уже обратились к Петру Порошенко с просьбой остановить блокаду перегона станций «Светланово - Шипилово» на территории Попаснянского района Луганской области. «Блокада железнодорожного пути из неподконтрольной территории отразится на деятельности предприятий, что в свою очередь приведет к проблеме со своевременной уплатой налогов и сборов, проблемам с выплатой зарплаты работникам и к социальной напряженности в городах», - говорится в обращении представителей заводов. Они также напомнили, что в прошлом году обеспечили валютные поступления в размере более 1 млрд долларов.

Для всей Украины значение луганских и донецкий предприятий, оказавшихся в логистической изоляции, остается высоким, несмотря на войну и, собственно, более чем двухлетнюю блокаду на других уровнях деятельности. Так, по итогам января-ноября 2016 года на Донецкую и Луганскую область по-прежнему приходится существенная доля экспорта Украины - около 11%. То есть удар по этим экспортным регионам ставит под сомнение большие планы властей о достижении экономического роста на уровне 3% в текущем году.

Тем не менее, в блокадных бригадах считают, что цель оправдывает средства - ведь нужно дожать «врага», несмотря на все возможные последствия. В конце концов, пусть вся страна мерзнет и голодает, подобно бойцам АТО в землянках и окопах. Однако было бы наивно искать объяснение такой логики в украинском патриотизме. Ситуация с жд-блокадой очень напоминает по своей сути энергоблокаду Крыма зимой 2015 года. Тогда на пути к энергетической изоляции крымских «сепаратистов» совершенно «случайно» оказалось предприятие Дмитрия Фирташа «Крымский Титан». Энергетический шантаж беглого олигарха несомненно оказался очень выгодным бизнесом для группировки Чубарова-Джемилева.

Вероятно, схожая схема отрабатывается против Рината Ахметова и Сергея Таруты. Блокированный донбасский антрацит контролирует «Метинвест» Ахметова, а вышеуказанные металлургические активы входят в Индустриальный союз Донбасса» («ИСД»), ассоциированный с Тарутой. Предположительным заказчиком выступает Игорь Коломойский, однако ключевым выгодополучателем, безусловно, является Петр Порошенко, находящийся в противостоянии с «донецким кланом». В отношении Таруты месть Киева кажется вполне очевидной на фоне серьезного обоюдного конфликта.

Таким образом, очередная потасовка под прикрытием «сепаратизма» и патриотизма» является не более, чем продолжением межклановых разборок. Однако важно помнить, что как бы не завершилась эта схватка, единственной проигравшей стороной будет население страны, рискующее остаться либо без тепла и света, либо без работы.