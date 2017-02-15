Русские Хакеры рассказали, какие препараты принимают олимпийцы из США

В распоряжение RT попали новые документы, предоставленные хакерской группировкой Fancy Bears. Главным их фигурантом стал 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс, который признался в употреблении противоэпилептического препарата. Другое лекарство с аналогичным эффектом обнаружено у чемпиона НБА Дрэймонда Грина. Также в документах упомянуты российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов и четырёхкратная олимпийская чемпионка по гимнастике Симона Байлз.

Хакерская группировка Fancy Bears предоставила RT новые документы, оказавшиеся в их распоряжении. Это так называемые «декларации об использовании» Американского антидопингового агентства (USADA) — анкеты, в которых спортсмены указывают, употребляли ли они какие-либо препараты, лекарства, витамины и иные вещества перед сдачей допинг-проб.

Как правило, всё, что перечисляет атлет в такой декларации, легально с точки зрения допинга. Ведь если спортсмен и употребил что-то запрещённое, ему нет смысла говорить об этом до публикации результатов допинг-теста. Тем не менее в предоставленных Fancy Bears документах можно обнаружить нетривиальную информацию, заставляющую задуматься, так ли чисты помыслы отдельных звёзд спорта.

Так, в документах можно найти имя Майкла Фелпса, 23-кратного олимпийского чемпиона по плаванию. Он указал, что 13 апреля в ходе соревнований Arena Pro Swim Series в городе Меса принял три капсулы габапентина. Это противоэпилептическое средство, которое формально не является допингом, однако входит в список запрещённых веществ для лошадей, одобренный Международной федерацией конного спорта.

Для чего именно Фелпс принимал это средство, сказать может только он сам. Если бы он был болен эпилепсией, то не смог бы полноценно тренироваться и стать самым титулованным олимпийским чемпионом. Врачи разрешают эпилептикам занятия в воде только в случае редких приступов и под строгим наблюдением. Однако у габапентина есть ещё одно свойство: он помогает справиться с судорогами и спазмами, возникающими из-за тяжёлых тренировок.

RT

В том же документе перечислены задекларированные препараты бойцов UFC, выступавших 16 апреля 2016 года на турнире в Тампе. В частности, там упоминается российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов. Он указал, что за пять дней до поединка с Дарреллом Хорчером принял ложку изолята сывороточного протеина. Интересно, что в документе ошибочно указан 2012 год, хотя бой проходил в 2016-м.

Среди упомянутых спортсменов есть также баскетболистка Сью Бёрд, которая много лет играла в России, а со сборной США выиграла четыре золотые олимпийские медали. В апреле прошлого года она указала в декларации, что принимала запрещённый глюкокортикостероид кеналог. Однако, скорее всего, спортсменка сдавала допинг-тест во внесоревновательный период, когда употреблять препарат было разрешено.

Олимпийский чемпион и победитель НБА в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин помимо безобидных мультивитаминов, кальция и рыбьего жира указал в своей декларации тегретол. Как и габапентин, этот препарат является противоэпилептическим и не входит в список запрещённых.

Гимнастка Симона Байлз уже была «героиней» слитых Fancy Bears документов. У неё имеется разрешение на терапевтическое использование фокалина, который содержит запрещённые в спорте метилфенидат и амфетамин (последний входит в список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещён). Вплоть до 2018 года американка может свободно употреблять 15 мг препарата каждый день. То, что она пользуется этим правом, подтверждают новые данные, полученные хакерами. Сдавая допинг-пробу в мае 2016 года, Байлз задекларировала приём фокалина.

Fancy Bears регулярно публикует документы, которые проливают свет на деятельность ответственных за борьбу с допингом организаций. В сентябре прошлого года хакеры взломали серверы Всемирного антидопингового агентства (WADA) и рассказали о том, как ведущие мировые спортсмены употребляют запрещённые вещества под видом терапевтического использования. Среди фигурантов скандала были теннисистки Винус и Серена Уильямс, велогонщик Брэдли Уиггинс, гимнастка Симона Байлз, теннисист Рафаэль Надаль, бегун Мо Фара, баскетболист Милош Теодосич.

Также внимание хакеров привлёк скандал вокруг доклада Ричарда Макларена, на основе которого Международный олимпийский комитет начал расследование в отношении 28 российских спортсменов, участвовавших в зимних Олимпийских играх 2014 года. Fancy Bears предоставила RT запрос, который МОК направил Макларену. В нём канадского юриста попросили предъявить конкретные доказательства вины отдельных российских официальных лиц, таких как Виталий Мутко и Григорий Родченков.