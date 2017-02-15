Русский хакер об аресте в Испании: «Спросили, не взламывал ли Пентагон, ЦРУ, ФБР»

Гражданин РФ, программист Станислав Лисов был задержан по запросу ФБР и Интерпола 13 января в аэропорту Барселоны во время отдыха с супругой Дарьей в Испании.

Его заподозрили в хакерских атаках, в том числе на ведомственные сайты США. В этот же день Лисов был отправлен в тюрьму Брианс в каталонском Мартореле, затем его временно помещали в другие места заключения. В конечном итоге Станислав был переведён в пенитенциарный центр Вальдеморо в провинции Мадрид — там российский программист ждёт официальных обвинений от США, которые будут предъявлены ему, предположительно, в начале марта.

Ранее власти Испании направили письмо в российское посольство, объяснив, что причина задержания — создание незаконной организации для совершения мошенничества с помощью компьютерной техники и других электронных средств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на действия испанских властей заявил, что Москва не допустит ущемления прав и интересов российских граждан, которые не имеют отношения к противоправным действиям, в любой точке мира.

От звонка до звонка

Пока американские власти решают, как распорядиться судьбой Станислава, программист, находясь в тюрьме, имеет право иногда звонить своим родителям и супруге в Россию — не более десяти раз в неделю, максимум на пять минут. RT пообщался с программистом во время одного из таких звонков.

«Условия нормальные, в принципе, кормят постоянно, три раза в день. С адвокатами общался, время от времени приходят. Просто вообще получается, что информации никакой нет, поэтому ожидаем, что скажет Америка (о выдвинутых обвинениях. — RT), — рассказывает Станислав.

Главный вопрос, который был задан программисту во время допроса, не занимался ли он взломом сайтов.

«Вначале сказали при задержании — участие в хакерской группировке и всё, пока больше ничего не получал. Полицейские, которые совершали задержание, тоже ничего не знали, ходили вокруг и не знали, к чему привязать. Спрашивали, не взламывал ли я Пентагон, ФБР, ЦРУ», — говорит он.

Просто программист

Станислав Лисов рассказал, что окончил Таганрогский радиотехнический институт в июне 2009 года по специальности «вычислительная техника». В это же время он занимался разработкой программного обеспечения в ООО «Компьютерные программы». После окончания института до 2013 года состоял в должности специалиста по контролю качества программного обеспечения в одной из компаний «Оджетто-Веб» в Таганроге.

«Я занимаюсь разработкой сайтов, сопровождением, поддержкой — последние лет семь, даже больше. Раньше в фирме занимался, потом ушёл, сам занимаюсь. В основном интернет-магазины, сайты фирм, ничего такого связанного (с хакерскими атаками. — RT) не было. Примерно в 2013-2014 году я работал с одним американским заказчиком, и была идея перевести меня в Америку, чтобы я переехал туда жить и работал на эту фирму», — рассказывает Станислав.

Однако программисту не удалось получить визу в США в американском посольстве в Москве.

«Там, получается, есть год разрешения на работу, но в квоту мы не попали. Хотели, чтобы я приехал помочь им в проведении форума, то есть подготовить их и провести форум. У меня было приглашение, чтобы я туда приехал. Но мне отказали в Москве в американской визе, потому что есть подозрения, что останусь там работать, — говорит он. — Я был главным разработчиком сайта, и как представитель фирмы я должен был быть на форуме — представлять, рассказать, какие планы на будущее, что мы сделали и что хотим сделать. Фирма связана с продажей спортивных товаров в Америке».

В начале марта США должны будут выдвинуть официальные обвинения. Однако Вашингтон может потребовать продлить срок обнародования этой информации на 45 дней. В таком случае история затянется ещё на несколько месяцев.

«В течение 45 дней должны прийти документы, но Америка может подать запрос на продление этого срока ещё на 45 дней. Если истечёт второй срок, тогда адвокаты будут биться за его освобождение, и его должны выпустить. Такие случаи бывали — не приходили документы, и людей освобождали», — говорит Дарья.

За толстым стеклом

Находясь в испанской тюрьме, Станислав Лисов может встречаться с женой Дарьей только раз в месяц, встреча длится максимум три часа. Дата заранее обговаривается с его супругой. На днях жена Станислава впервые посетила мужа после задержания.

«Встреча происходила непосредственно в тюрьме, длилась она в районе трёх часов. Это была личная встреча. Им разрешается проводить раз в месяц личную встречу, в отдельной комнате за столом посидеть пообщаться, и раз в неделю им разрешается через стекло на полчаса общение с родственниками, близкими. Второй раз я его видела. Первый раз в Барселоне, когда его только задержали, но я там буквально могла пять минут с ним за толстым стеклом пообщаться, и всё. Это была первая личная встреча после ареста», — рассказывает Дарья.

По словам супруги Станислава, программист всё это время не знал, на какой стадии находится его история, что его вообще ждёт.

«Конечно, я всеми силами пыталась его морально поддержать, потому что человек в информационном вакууме в полном. Он не знает, что здесь происходит, насколько я борюсь за его освобождение и экстрадицию в Россию», — говорит Дарья.

За прошедший месяц Станислав сменил четыре тюрьмы, делится супруга.

«Их двое в камере. Там условия более менее неплохие, особенно после того ада, что ему пришлось пройти после его задержания. Четыре тюрьмы за неделю поменял, были очень суровые условия — бетонная стена, бетонная лавочка и больше ничего нет. Поэтому сейчас нормально, им разрешается гулять по территории, есть библиотека — можно там почитать, тренажёрный зал даже есть», — говорит она.

Следующая встреча назначена на 6 марта 2017 года...

Отметим, что ранее в СМИ сообщалось о задержаниях граждан России по запросу ФБР США в Таиланде, Чехии и Армении. Их обвиняли в осуществлении хакерских атак, хищении средств и отмывании денег. Так, в июле 2016 года задержанный в Таиланде россиянин Дмитрий Украинский обвинялся в хищении $28,5 млн с кредитных карт американцев. В августе прошлого года Генеральная прокуратура Армении направила ходатайство об аресте гражданина РФ Сергея Миронова, объявленного в международный розыск американскими спецслужбами. В октябре разгорелся новый скандал: в Чехии был задержан российский хакер Евгений Никулин по обвинению во взломе американских ресурсов.

Напомним, что ранее американская разведка обнародовала доклад, в котором утверждается, что российский лидер Владимир Путин приказал организовать «кампанию влияния» на президентские выборы 2016 года в США. В этой кампании, согласно докладу, участвовали российские хакеры и телеканал RT.

Напомним, что 29 декабря 2016 года администрация Барака Обамы объявила о введении новых санкций в отношении ФСБ, ГРУ и ряда российских компаний из-за кибератак и действий, якобы направленных на влияние на президентские выборы в США. После этого из страны были высланы 35 российских дипломатов, в Нью-Йорке и штате Мэриленд закрыты два дипломатических здания.