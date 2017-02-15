Самолет Харрисона Форда едва избежал столкновения с пассажирским лайнером

Знаменитый актер Харрисон Форд, пилотируя личный самолет, едва не врезался в пассажирский авиалайнер. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает телеканал NBC.

Инцидент произошел 13 февраля в аэропорту Джона Уэйна в округе Ориндж, штат Калифорния. Артист находился за штурвалом своего двухместного легкомоторного самолета марки Husky. Авиадиспетчеры указали ему сесть на взлетно-посадочную полосу 20-L, однако Форд направился в сторону рулежной дорожки. В результате его самолет прошел прямо над Boeing 777, принадлежащим авиакомпании American Airlines, в котором находились 110 пассажиров и шесть членов экипажа.

Через несколько минут после инцидента борт, следовавший рейсом 1546 в Даллас, благополучно взлетел.

На записи переговоров Форда с диспетчерами слышно, как он спрашивает их: «Этот лайнер должен был оказаться подо мной?» Те указали кинозвезде на ошибку, объяснив, что он нарушил правила безопасности Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

В ведомстве заявили, что диспетчеры дали пилоту правильные инструкции, которые тот неверно понял. FAA начало расследование случившегося, результатом может быть самый широкий спектр мер — от письменного предупреждения до лишения 74-летнего Форда лицензии пилота.

Это не первый подобный инцидент. В марте 2015 года легкомоторный коллекционный Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны, за штурвалом которого был Форд, разбился на поле для гольфа возле аэропорта Санта-Моника, штат Калифорния.

Перед падением Форд сообщал об отказе двигателя. Актер получил травмы головы и в состоянии средней тяжести был доставлен в больницу.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







