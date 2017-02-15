Сила братства

15 февраля в Абакане на Привокзальной площади состоялся митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

Впервые на митинг родственники и близкие погибших в локальных войнах пришли к памятнику с фотографиями героев. В торжественном мероприятии приняли участие председатель Верховного Совета Хакасии Владимир Штыгашев, главный федеральный инспектор в Республике Хакасия Виктор Чернышёв, председатель комитета по мобилизационной работе при правительстве РХ Василий Будылин.

По традиции на митинге выступили и ветераны боевых действий за пределами Отечества. Все они являются активистами регионального отделения всероссийской общественной организации «Боевое братство». Всего же это братство объединяет больше 600 жителей Хакасии, которые принимали участие в локальных войнах и вооружённых конфликтах в основном за пределами Отечества.

С просьбой создать отделение этой организации в Хакасии обратился Герой Советского Союза Борис Громов (он руководит всероссийским «Боевым братством»). Региональное отделение появилось 15 октября 2010 года. Председателем выбрали Александра Векшина, «афганца». До этого он больше 20 лет занимался проблемами ветеранов боевых действий в Саяногорске. Вместе с неравнодушными единомышленниками Александр Векшин ищет спонсоров для проведения различных мероприятий и рассчитывает на поддержку правительства.

Успехи есть. С 2017 года субсидия для «Боевого братства» прописана в бюджете Хакасии. Государственные деньги общественники потратят на организацию военно-спортивных лагерей, соревнований для ветеранов локальных войн, а также на их лечение и некоторые другие мероприятия.

Александр Векшин говорит: поддержка правительства важна как материальная, так и моральная. Воины-интернационалисты чувствуют себя нужными. Им есть что передать — в плане патриотического воспитания — подрастающему поколению. Опыт есть. Например, в прошлом году в деревне Сизая организовали военно-патриотический лагерь. Ребята, которые там побывали, были в восторге. «Проводились сборы на базе саяногорского клуба «Десантник», — рассказал Александр Векшин. — Поддержали нас министерство экономики Хакасии и МЧС (спасатели предоставили палатки). А мы, боевое братство, были инструкторами».

В этом году планируется обустроить сразу два лагеря: на базе усть-абаканского и саяногорского военно-патриотических клубов. «Хотим одеть ребят в нашу форму с логотипами «Боевого братства», вывесить флаги, организовать полевую кухню: научим пацанов и девчонок готовить. Наши ветераны поделятся своими навыками и умениями, расскажут о годах службы», — делится задумками руководитель «Боевого братства» в Хакасии.

«У военно-патриотических клубов какая задача? Вытащить пацанов из подвалов, заинтересовать их спортом и привить им чувство патриотизма. Мы хотим в этом помочь. Да, в советские годы каждый был горд за свою страну, готов был её защищать. Помню, как, например, меня принимали в пионеры. На дворе октябрь, а я иду в куртке нараспашку, чтобы все видели, как у меня на груди красный галстук развевается. А в комсомол меня приняли не в первую очередь: четвёрки были. Вот тогда стало обидно и стимул появился учиться ещё лучше. У нас были свои идеалы: герои Гражданской войны, герои Великой Отечественной… Сейчас такого нет. Мы те организации порушили, а взамен ничего нового не создали. Сегодня благодаря Сергею Шойгу создана юнармия. Хорошее подразделение. У нас в Хакасии тоже будет, парни зай­мутся делом», — говорит Александр Векшин.

Ежегодно «Боевое братство» проводит соревнования среди представителей городских и районных отделений организации. Они съезжаются в Абакан и показывают, кто какую форму сохранил: стреляют из винтовки, пистолета, перетягивают канат, играют в пейнтбол. Но всё же основная деятельность «Боевого братства» связана с оказанием помощи ветеранам локальных войн. Кому-то нужна материальная помощь (разные жизненные ситуации бывают), кому-то — санаторное лечение, кому-то общения не хватает...

«Сегодня один в поле не воин. А когда за тобой стоит целая организация, тем более федерального уровня, и она на хорошем счету в республике, чувствуешь себя увереннее. Участники братства могут высказывать свои предложения по улучшению жизни ветеранов. Мы постараемся их проработать и, возможно, представить на рассмотрение в Верховный Совет», — уже как депутат хакасского парламента отмечает Александр Векшин.

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